4 escapades per desconnectar de la ciutat!

A Punts de Vista, continuem comptant amb la nostra arquitecta de capçalera, Núria Moliner, per parlar-nos cada dimarts d'arquitectura i disseny.

En aquesta nova etapa del programa, no només la veurem a plató, sinó que també la veurem a l'exterior on ens farà de guia per edificis i projectes de disseny molt interessants.

Aquesta setmana, la Núria ens proposa quatre llocs per escapar de la ciutat, on l'arquitectura es posa al servei de la natura per transportar-nos a espais únics que ens ajuden a desconnectar de la rutina urbana.

Les Cols Pavellons (Olot, Girona) Al parc natural de la Garrotxa, al restaurant Les Cols (dues estrelles Michelin) de la xef Fina Puigdevall, hi trobem unes habitacions molt especials. RSR Arquitectes van crear el 2005 uns cubs de vidre envoltats de verd, inspirats en la casa tradicional de te japonès. Són cinc pavellons de vidre i acer pràcticament nus d'equipament. Al mig hi trobem un matalàs a terra des del que podem veure la natura i les estrelles. Fins i tot el sostre és de vidre! Un lloc diferent on s'accentuen els sentits i que ens convida a la contemplació i la introspecció. Les Cols Pavellons, Olot (Girona)

Solo Pezo - Solo Houses (Matarranya,Terol) Al mig del parc natural dels Ports de Beseit, a la comarca de Matarranya al Terol, hi ha una casa espectacular creada per Pezo von Ellrichshausen Arquitectes. La casa està feta de formigó amb un disseny perfectament simètric i consta d'una entrada a la part de sota totalment opaca que es confon amb el paisatge i desapareix sota el fullatge. També té una plataforma elevada que dona als seus ocupants la sensació de surar en l'aire i viure entre les copes dels arbres. Totes les habitacions s'obren cap a l'exterior a través de grans finestrals que es poden retreure completament i converteixen els espais en patis complets. Un autèntic mirador privilegiat! Solo Pezo - Solo Houses, Matarranya (Terol)

MU_Habitades no Ulla, (Teo, A Coruña) Una mica més lluny de casa, la Núria ens proposa una escapada a Galícia. Molt a prop de Santiago, trobem tres petites cabanyes de fusta ecològica, sostenible i local, amb un interiorisme d'inspiració nòrdica. Aquestes tres mini cases prefabricades i minimalistes s'inclouen dintre d'un projecte que promou el turisme rural sostenible i respectuós amb el medi ambient. Una opció per als més tradicionals però sense renunciar a un toc de modernitat! MU_Habitades no Ulla, Teo (A Coruña)