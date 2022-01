Gipsy Chef, el cocinero más canalla de España Directo, nos deja con la boca abierta con esta receta épica de patatas aplastadas con mucho sabor y un secreto bien guardado… ¡el aliño! Hecho a su estilo cañero, pero con una elaboración sencilla, apta para expertos y aprendices de la cocina. Así que, no hay excusas, saca papel y boli, porque esta idea te va a encantar.

Prepárate, que vamos allá

Antes de empezar, hay algunos trucos que debes conocer para que el resultado de tu plato sea de matrícula de honor.

En primer lugar, verás que necesitamos una plancha donde hacer la panceta y las patatas. Es importante que este utensilio sea antiadherente, de esta forma, evitaremos que se queden pegados los ingredientes.

En segunda lugar, deberás mantener un poquito la calma a la hora de aplastar las patatas. Hay que hacerlo con cariño, con la mano cóncava, para mantener la forma, presionar con firmeza, pero con cuidado para no destrozarlas.

Por último, no te agobies con el tipo de queso. Coge cualquiera de esos que te quedan en la nevera. Mientras sea seco, no fresco, el que sea es perfecto.

Receta de patatas “chafadas” al estilo Gipsy Receta de patatas “chafadas” al estilo Gipsy verduras Ingredientes Preparación Patatas nuevas

Aceite de Oliva Virgen Extra

Ramas de romero

Panceta curada

Tomates secos

Tomates cherry

Orégano seco

Sal

Vinagre de Módena

Pimienta

Queso al gusto, pero que sea seco Ponemos con piel las patatas en un plato y añadimos un buen chorro de aceite y unas ramas de romero Envolvemos el plato con papel film y lo ponemos en el microondas, a temperatura máxima, entre 7 y 8 minutos Cuando estén listas, las sacamos y las reservamos Cortamos un trozo de panceta, le retiramos la piel que la rodea y la picamos en tiras súper finas Ponemos una gota de aceite en la plancha y añadimos la panceta para que se dore De mientras, cortamos los tomates secos en tiras finas Cortamos unos tomates cherry en cuatro trozos Retiramos la panceta y la añadimos en un bote con todo el aceite en el que se ha frito Picamos muy finas unas hojas de romero y las ponemos dentro del frasco junto a la panceta y el aceite caliente Volcamos también dentro los dos tipos de tomates cortados Añadimos un toque de orégano seco, sal, un buen chorro de vinagre de Módena y un chorro más grande de aceite Cerramos el bote y lo reservamos Sacamos las patatas de plástico, ¡ojo, que están calientes! Les hacemos un corte superficial alrededor y las aplastamos con la palma de la mano Ponemos por encima un toque de sal y de pimienta Rallamos sobre ellas un montón de queso Aplastamos de nuevo un poquito para que quede el queso compacto Añadimos un chorrito de aceite en la plancha y ponemos las patatas por la parte que no tiene queso Cocinamos un par de minutos y cuando estén doradas le damos la vuelta Cuando el queso se haya dorado, las retiramos y las colocamos en un plato Cogemos el bote que hemos cerrado con el aliño, lo agitamos bien y vertemos un poco del aceite por encima Con un tenedor recogemos del bote los tomates que habíamos metido y los ponemos sobre las patatas

