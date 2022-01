El Departament d’Interior fa un balanç positiu de les incidències que han passat durant la nit de Cap d’Any, així com dels serveis i actuacions dutes a terme pel Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat, Protecció Civil i el telèfon d’emergències 112. Tal com ja va passar amb l'entrada al 2021, aquesta nit de de Cap d’Any s’ha celebrat en circumstàncies especials, amb els locals d'oci nocturn tancats i un confinament entre la una i les sis de la matinada.

Festes il·legals i detencions

Durant la nit s'han detingut un total de 53 persones, de les quals 23 estarien relacionades amb delictes contra el patrimoni, i 14 per violències masclistes. D'altra banda, i amb relació a les restriccions per la Covid-19, Mossos d'Esquadra han aixecat un total de 69 actes. Al llarg de la nit s'han detectat un total de 25 festes il·legals en diferents punts del territori que s'han dissolt sense incidències, la policia ha aixecat diferents actes als seus organitzadors. També s'han vist celebracions sense mascareta i sense respectar la distància de seguretat entre persones a la platja de la Barceloneta.

00.48 min Nit de Cap d'Any tranquil·la, sense incidents importants | MARIA G.COLL

Pel que fa al trànsit se n'han realitzat un total de 43 controls d'alcohol i drogues a tot el territori. En els quals s'han efectuat un total de 674 lectures d'alcoholèmia, de les que 50 han resultat positives, i vuit d'aquestes han estat de tipus penal. Altres set conductors han estat sancionats per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 3.356 trucades durant la nit de Cap d'Any i fins aquest dissabte a les 9 hores (augment del 10,2% respecte fa un any), per 2.465 incidents relacionats amb la celebració de la festa. El 35,4% de les trucades (1.188) han estat per avisar d’actuacions incíviques; el 21,6% (724 trucades) per requerir assistència sanitària; el 17% (571) per baralles, amenaces, etc; el 10,6% (355) per problemes de seguretat ciutadana, i el 2,9% (97) per incendis i rescats.

Per demarcacions, el 77,5% de les trucades s'han fet des de Barcelona (2.601), seguit de Tarragona (9,2% amb 310 trucades), Girona (8,6% amb 289 trucades) i Lleida (4,6% amb 155 trucades). Per municipis, la capital catalana ha concentrat el 39,8% de les trucades (1.337). La franja horària en què s’han rebut més trucades per incidents vinculats a la celebració de Cap d’Any ha estat entre la 1 h i les 2 h de la matinada, en la qual s’han atès 510 trucades.

El conseller Joan Ignasi Elena ha destacat l’alt compliment de la normativa i ha volgut “donar les gràcies a la ciutadania de Catalunya perquè el seu comportament ha estat novament exemplar”. Elena també ha posat en valor la tasca del dispositiu de Mossos d’Esquadra i policies locals i de tots els professionals de la seguretat pública de Catalunya, que “s’han coordinat de forma efectiva per a dur a terme una tasca preventiva molt valuosa”.