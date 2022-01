José Mota se transforma en la muñeca de 'El juego del calamar'

Un año más, José Mota recurre en su especial de Nochevieja a sus brillantes imitaciones de los mejores momentos de 2021, desde las interveciones de los personajes actuales hasta las canciones, películas y series más populares, que se emite antes de las Campanadas 2021 con Anne Igartiburu y Jacob Petrus. Uno de los fenómenos virales del años ha sido El juego del calamar, donde 456 personas con dificultades económicas aceptan una invitación a un juego de supervivencia donde el ganador se llevará un premio millonario. Pero solo puede quedar un jugador vivo... Así que José Mota le da una vuelta de tuerca y nos sorprende con esta imitación de la muñeca del escondite inglés en la serie, donde el ganador podrá llevarse una oferta de empleo única.

Sin duda la muñeca de El juego del calamar se ha convertido en una de las más famosas . Por eso mismo, canta el villancico de las muñecas Famosa: "Soy la jefa más famosa porque para contratar utilzio el mecanismo de El juego del calamar. Por eso los contratos me resultan más baratos y me paso buenos ratos cada vez que los maltrato", dice.

El juego del calamar: series y películas parecidas

La serie coreana se convritió en todo un fenómeno por coger juegos tradicionales de los patios de colegios como el juego de las galletas y llevarlos al extremo. Pero no es la primera en tener una idea así. Antes de El juego del calamar ya existían otras películas y series de este mismo género que exploran los límites del ser humano en situaciones de supervivencia. Tal vez la más conocida sea la saga de Saw, donde un enfermo terminal de cáncer recluta a personas que no han aprovechado su vida o no han hecho bien para ponerlos al límite con sus vidas en juego. Y si te gusta el género, deberías probar a ver Alice in borderland, otra serie coreana basada en la supervivencia del ser humano.