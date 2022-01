Sánchez avantposa la pandèmia a la taula de diàleg

El president del Govern, Pedro Sánchez, garanteix la convocatòria d’una nova reunió de la taula de diàleg amb la Generalitat. Ara bé, ha advertit que “com és evident”, ara mateix la prioritat és com fer front a la sisena onada i, per tant, “ja direm quan es tornarà a reunir la taula”. “És de sentit comú que deixem passar unes setmanes per treballar en el que de veritat importa a la ciutadania com és la sisena onada i consolidar la recuperació econòmica”, ha sentenciat.

“��️ BALANÇ POLÍTIC DE L'ANY | Pedro Sánchez assegura la prioritat a Catalunya també passa ara mateix per fer front a la sisena onada.



��️ "És lògic que deixem passar unes setmanes abans de convocar la taula de diàleg" | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/RgMKIq88Bs“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 29, 2021

Sánchez també vol resultats de la taula de diàleg El cap de l’executiu espanyol contestava d’aquesta manera al president de la Generalitat, Pere Aragonès que durant el tradicional missatge de Sant Esteve va reivindicar la necessitat de “resultats tangibles” del diàleg amb l’Estat durant el nou 2022. Aragonès demana al 2022 "resultats tangibles" a la negociació amb l'Estat Durant la seva intervenció davant la premsa per fer balanç de l’any polític, Sánchez ha coincidit que “tots volem resultats d’aquesta taula de diàleg”, tot i que ha reconegut les diferències sobre el que significa per cada una de les dues parts: “Nosaltres defensem superar el ‘procés’ i deixar de tenir dos blocs de la societat catalana separats”. “��️ BALANÇ POLÍTIC DE L'ANY | Pedro Sánchez assegura que "també espera resultats de la taula de diàleg" | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/7LAE1wmnj6“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 29, 2021