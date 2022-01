"Uno, porque es mi amigo; dos, porque le quiero y tres, porque me tenía hasta los fogones de MasterChef". Así de contundente resume Manolo Lama sus motivos para trolear a Juanma Castaño, su compañero en la radio, amigo y ganador de MasterChef Celebrity. "Yo sí que te voy a poner al dente", avisa Lama en la Gala inocente, inocente.

¿La broma? Hacer creer al periodista deportivo que MasterChef Italia le quiere como 'coach'... y Juanma Castaño cae de lleno. Al principio tiene sus reticencias: ¿Cómo va a grabar su programa de radio? ¿Tiene que ir a Italia? ¿Cómo va a interactuar con los participantes? No cuesta mucho convencerle.

Aunque empezó el concurso como un verdadero amarguras, con un pesimismo que le hizo ganarse el apodo de "el triste", Juanma Castaño lo ve claro. ¿Cómo no le van a querer en la versión italiana del programa?

De repente llega Manolo Lama y los dos productores abandonan la sala. Juanma Castaño se lo cuenta todo. "Pero vamos a ver, Juanma, ¿tú no te das cuenta de que estos se ríen de ti? ", le pica su amigo. "A no ser que sea por espaguetis, macarrones y…", sugiere Manolo Lama en referencia al dinero. Por supuesto que lo hace por la pasta: "Hombre, claro".

Donde dije digo...

Las sorpresas no paran. Los italianos cambian de opinión y quieren a Manolo Lama. "Tengo hijos en la universidad. Yo me disfrazo de torero si hace falta", suelta el periodista. Juanma Castaño no da crédito. Tras un momento sin palabras, reacciona: "Pero si estabas rajando que no lo cogiera yo". "Porque tú haces el ridículo. Si este no quiere, aquí tienes un hombre", propone Lama.

Menos mal que entonces se desvela que todo era una broma y estaba siendo grabado para la Gala Inocente inocente. "Hay una parte de mí que dice 'bueno, es una broma, pero deberías mirar lo de Italia, porque seguramente tengas mercado en Italia'. Así que cuando salga de aquí voy a llamar a Italia", concluye el ganador de MasterChef después,demostrando una vez más su buen humor habitual.