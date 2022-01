Calella i Granollers s'emporten una bona pessigada del tercer premi, el 19.517, dotat amb 500.000 euros a la sèrie. En total han repartit prop de 25 milions d'euros, 17,5 i 7,5 respectivament.

35 sèries del tercer premi s'han venut a l'administració número 2 de Calella, del carrer Francesc Matas. Ara bé on s'ha desfermat l'alegria ha estat al bar 'Pepe', al modest barri de La Codina, als afores de Calella. Després de 16 anys jugant al mateix número, han repartit unes 30 sèries entre els clients de sempre. Ha estat la pessigada més gran del sorteig de Nadal a Catalunya.

“✨ Tercer premi 1⃣9⃣5⃣1⃣7⃣! �� Se n'han venut sèries a Calella i a Granollers! 50.000 euros per cada dècim o 2.500 € per cada euro jugat. @RTVECatalunya #LoteriaRTVE Segueix el sorteig a: �� https://t.co/UTjNBUvaSy �� https://t.co/z79q80Jpr4 pic.twitter.com/OUMHmqm3Fo “

A Granollers, l'administració 'La Granota' del carrer Mare de Déu de Núria, al centre de la població vallesana, ha venut les 15 sèries per finestreta. Els seus responsables són una família que, en els 30 anys que fa que s'encarreguen de l'establiment, mai havien repartit un premi semblant.

La resta del premi ha anat a parar a València, on s'han venut 103 sèries que han deixat 51,5 milions d'euros, Almería, amb 17 sèries, i Badajoz, amb 2.

En el cas de Calella, 30 sèriesdel 19.517, que representen 15 milions, s'han repartit entre la clientela del bar 'Pepe', de La Codina . La Carol Ruiz, propietària del local, ha assegurat que el premi li fa especial il·lusió perquè és un lloc on "feia falta a molta gent" . També el venedor de loteria que ha subministrat el número a l'establiment, Robert Subirana, ha explicat que està molt content: "Són gent molt senzilla i me n'alegro molt per ells".

Les vendes de la loteria de Nadal es recuperen

A Catalunya les vendes han pujat enguany un 12,28%. Un fort increment que ha portat a una despesa per habitant de 49 euros, 5 més que l'any passat. Els catalans han gastat en total 382.111.220 euros aquest any. A Barcelona, les vendes han pujat un 9,58% -(46,95 euros per habitant) i a Girona un 19,58% (38,11 euros per habitant). A Lleida, les vendes han augmentat un 15,73% (103,36 euros per habitant), mentre que a Tarragona han pujat un 23,79% (45,74 euros per habitant). El Sorteig Extraordinari de Nadal ha facturat un total de 3.028 milions d'euros a tot l'Estat

A Catalunya Loteries i Apostes de l'Estat ha posat a la venda un total de 20.642.570 dècims de loteria del Sorteig Extraordinari de Nadal per valor de 412,8 milions d'euros. L’any passat els catalans van recuperar 290 milions dels 340 jugats, el que suposava només un 14,7% menys del gastat. La major part van correspondre a les 60 sèries venudes a l’administració ‘La Pastoreta’ de Reus.