Comença un nou curs escolar marcat encara per les mesures contra la covid

Els centres educatius tornen a obrir les portes a més d'1.500.000 alumnes en un curs escolar marcat encara per les mesures anticovid i amb expectació pel que fa als contagis. És el primer any que els alumnes compartiran les aules amb la variant Delta com a majoritària des que va aparèixer el passat mes de juny.

Enguany, les aules acullen a 2.123 estudiants menys que l'anterior, tot i l'ampliació de les noves places de Formació Professional (FP) davant l'alta demanda d'aquest estiu. Enguany hi ha una premisa molt clara: Adaptem mesures, però no les relaxem.

Mascareta obligatòria Els alumnes hauran de seguir portant la mascareta. Seguirà sent obligatòria a l'interior de l'aula i al pati si els grups estan barrejats. Però si a l'aire lliure es troben entre el mateix grup bombolla no serà necessària. També s'hauran de seguir complint les mesures de prevenció com és la higiene i la ventilació, tot i que ja no caldrà prendre la temperatura en arribar al centre. 01.12 min Primer dia d'escola marcat encara per les mesures contra la covid | Maite Boada

No caldrà confinar-se La novetat més destacada d'enguany, és que els alumnes, de més de 12 anys, vacunats amb pauta completa no hauran de fer quarantena encara que hagin estat contacte estret d'un positiu. En una entrevista al Cafè d'Idees, l'epidemiòleg Quique Bassat, ha remarcat que "que els alumnes no s'hagin de confinar no vol dir que no s'hagin de testar". Assegura que "tothom que és un contacte estret hauria de testar-se".

Les zones comunes es poden compartir Els grups bombolla es mantindran, tot i que a les zones comunes podran interactuar amb altres grups. Es recomana iniciar les extraescolars a l'octubre, amb recomanació de 10 alumnes per grup i màxim de 15 si l'espai permet mantenir les distàncies de seguretat.

Reunions telemàtiques Les famílies podran entrar als centres mantenint totes les mesures sanitàries: si l'entrada al centre es fa pel pati l'alumnat podrà ser acompanyat per part de la família; es permet l'adaptació a l'educació infantil; i les reunions amb les famílies seran preferiblement virtuals –tot i que segons el context es pot valorar format híbrid amb totes les garanties-. Les festes escolars es podran fer amb presència de les famílies sempre en espais exteriors, sense aglomeracions i amb distància, mascareta i recomanació que les persones estiguin vacunades.

USTEC demana que es garanteixin els recursos Catalunya és una de les sis comunitats autònomes (també Castella i Lleó, Castella-la-Manxa, Navarra, País Basc i Comunitat Valenciana) que mantindran els reforços del professorat COVID del curs anterior, mentre que a la resta d'Espanya les retallades són desiguals. En concret, es manté l'increment de 8.200 professionals que es va plantejar el passat curs com a reforç.



