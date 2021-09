MasterChef Celebrity vuelve con el casting más loco y divertido de la televisión. Dieciséis nuevos famosos se atreverán a meterse entre fogones y preparar sus mejores recetas para el implacable jurado del programa, formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. La sexta edición del programa promete superar las risas -y las lágrimas- de años anteriores.

04.02 min Así es MasterChef Celebrity 6

Yotuel Romero, Eduardo Navarrete, Verónica Forqué, Belén López, Iván Sánchez, Vanesa Romero, Tamara Valcárcel, Carmina Barrios, Juanma Castaño, Samantha Hudson, Miki Nadal, Arkano, Victoria Abril, Julian Iantzi, Terelu Campos y David Bustamante podrán a prueba sus dotes para la cocina. "No os lo podéis perder porque vais a ver un programa con 16 majaras, a cual más tocado. Hemos hecho de todo, a mí me da hasta vergüenza de verme a mí misma", ha adelantado Carmina en la presentación de MasterChef Celebrity 6 en el Festival de Televisión de Vitoria.

La madre de Paco León ha puesto en valor la cocina tradicional en el programa y los guisos que ha cocinado representa las recetas de madres y abuelas. "En MasterChef he viajado más que en toda mi vida. Me lo he pasado muy bien. El peor momento era cuando teníamos que presentar el plato", ha señalado la veterana de la edición.

Con su peculiar sentido del humor, ha contado cuando que le dio un ataque de risa al ver el tatuaje que lleva Samantha Hudson en coxis con el nombre Arturo Valls. "Se meó literalmente de risa. Me lo hice porque mi madre es muy fan Ahora caigo", ha añadido 'La Reina de los Bajos Fondos'. Samantha Hudson ha prometido liarla en las cocinas, donde veremos mucho "astracán, esperpento y sinvergonzonería". La artista transgresora llegó a MasterChef con una premisa: "No canto, no bailo, no cocino, pero me voy a entregar en cuerpo y alma a estos fogones.

Presentación de 'MasterChef Celebrity 6' en el Festival de Vitoria. Raúl Tejedor

Por su parte, la presentadora Terelu Campos ha reconocido que su principal miedo al entrar en el programa era estropear la fama de buenas cocineras de las Campos. Sin embargo, más allá de decepcionar a su madre Teresa Campos y su hermana, Carmen Borrego, ha conseguido brillar en las cocinas y hacer uno de los mejores platos de todas las temporadas: las albóndigas de rape. La periodista ha apuntado que aprendió a cocinar de su abuela, a la que admiraba en la cocina.

"Mujeres al borde de un ataque de nervios". Esa podría ser la película de Verónica Forqué y Victoria Abril en MasterChef Celebrity. Las dos chicas Almodóvar coinciden que, a pesar de los grandes momentos y la "familia" que se ha creado entre los concursantes, ha sido la experiencia más dura. Los jueces y la presión del reloj han roto la paz y el lado más zen de la Forqué.

“MasterChef ha sido mi terapia contra la depresión“

"Pero sobre todo MasterChef ha sido una terapia para mí. Durante el pasado año sufrí depresión y pasé por una época muy complicada y este programa me ha dado la vida", ha afirmado Victoria Abril, que empieza el rodaje de una serie en Francia la semana que viene.

El periodista y presentador Julian Iantzi ha hecho hincapié en la dificultad del concurso. "No sabía mucho de cocina y tampoco había practicado. Pero da igual, porque todo lo que sabes se te olvida al empezar la prueba. La presión, los jueces, el reloj... hacen que te bloquees y no puedas poner en práctica tus (pocos) conocimientos". En la misma línea se ha posicionado Eduardo Navarrete, que a pesar de estar acostumbrado a la presión y la exigencia de los jueces en las pruebas de Maestros de la costura, ha dicho que el talent culinario le ha resultado más complicado.

Según Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, Arkano será uno de los concursantes que más sorprenda a la audiencia. Veremos la faceta profesional del rapero (ya que hará una batalla de gallos en las cocinas) y su lado más personal y solidario. El cantante ha confesado durante la rueda de prensa en el Palacio de Congresos Europa que suele cocinar con delantal... ¡sólo con delantal!

Hemos descubierto el dúo cómico de la temporada: el cómico Miki Nadal y el periodista deportivo Juanma Castaño. Entre ellos existirá una rivalidad que dará que hablar. Y David Bustamante ha sido nombrado el más competitivo de la edición, tanto que hasta Jordi Cruz duda de quien de los dos tiene peor perder. "Es el prototipo de concursante, porque es tenaz, muy competitivo y da el 2000% en todo lo que hace. Es muy dificil encontrar un perfil así", ha apuntado Pepe Rodriguez sobre 'Busta'.

El cantante no ha podido asistir a la presentación en Vitoria porque se encontraba indispuesto tras inocularse con la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Tampoco ha estado el actor Iván Sánchez, que se encuentra en Miami trabajando en otros proyectos profesionales. Al menos Bustamente se ha quitado el Sambenito de 'el más llorón de España', que ahora recae en Belén López: "A pesar de ser actriz no he logrado contener mis emociones. He llorado todo el rato, pero de felicidad y de emoción por formar parte de este programa".

Vanesa Romero pondrá glamour y cocina saludable; Tamara, ; y Yotuel Romero impregnará cada plato con un toque caribeño y mucho sabooooooor. Prepárense para degustar el mejor plato de la temporada, muy pronto en Televisión Española.