Elisenda Roca en La hora de La 1: "Ensayé muchísimo"

Cristina Fernández ha conectado esta mañana con Elisenda Roca en ‘La hora de La 1’ para hablar de la nueva incorporación de la periodista catalana en el programa ‘Saber y Ganar’ sustituyendo al mítico Juanjo Cardenal.

La nueva voz del concurso, que acompaña a Jordi Hurtado, asegura que no dudó ni un segundo en aceptar la oferta que le hizo el director Sergi Schaaff antes de verano. “Lo primero que le pregunté fue ¿Qué le pasa a Juanjo?”, reconoce Elisenda. Aceptó el puesto cuando supo que era porque se jubilaba. Desde el momento que supo que iba a sustituirle, practicó “la cadencia, tono, ritmo que había marcado Juanjo para no alejarme de su estilo”. "Ensayé muchísimo", dice ‘La Sabia’ porque no quería que para los espectadores fuera un cambio muy brusco.

Como ‘Saber y Ganar’ se graba dos días a la semana, a Elisenda Roca también le entusiasma la idea de poder seguir con otros proyectos profesionales en resto de días. Por ejemplo, con su colaboración en el programa de RNE 'No es un día cualquiera' los sábados por las mañanas con Carles Mesa.