"La economía después del Covid"

La Comisión Europea ha abierto la primera puerta para que a partir de julio y durante los próximos 6 años puedan llegar a la economía española hasta 140.000 millones de euros de los llamados fondos Next Generation. Serán el acelerador para una economía que necesita transformarse y de forma aún más rápida tras el Covid. "La pandemia ha sido como una máquina del tiempo, no estamos en 2021, estamos ya en 2031", afirma Xavier Ferrás, profesor de Innovación en ESADE. Para la pospandemia, las perspectivas de la economía española son buenas, pero "hay que conseguir que no se trate de un rebote pasajero sino de un crecimiento sostenible a largo plazo y también más justo", asegura la vicepresidenta Nadia Calviño.

Un equipo de Informe Semanal ha tomado el pulso a algunos de los sectores que pueden beneficiarse de ese dinero. El plan del gobierno plantea una serie de proyectos emblemáticos, que hagan de "efecto tractor" para la transformación de nuestra economía. Uno de los prioritarios es el del coche eléctrico y conectado. Hemos estado en Vigo, en la empresa Stellantis, la antigua PSA. De ella sale uno de cada cuatro coches que se venden en España. El director de la planta, Ignacio Bueno, nos dice que la industria está preparada para extender la fabricación de coches eléctricos, pero se queja de que "las infraestructuras públicas no están al nivel".

La mayor parte de los fondos irán orientados a proyectos para una economía más verde y digital. Además de la industria, hemos buscado la opinión de otros sectores clave como el turístico o el agroalimentario. Y también de las pymes, consideradas el corazón del sistema productivo español. Les preocupa, sobre todo, dicen, la gestión de los fondos, que el dinero llegue también a los pequeños y en la cantidad suficiente para poder desarrollar proyectos competitivos.