Jornada d'estira i arronsa entre els socis de Govern per l'assistència al sopar d'inauguració de les jornades del Cercle d'Economia, presidit pel rei Felip VI i amb l'assistència de personalitats internacionals com el president de Corea del Sud. Finalment, serà la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, qui assistirà al sopar en representació de la Generalitat, després de l'absència d'Aragonès i la renúncia del vicepresident, Jordi Puigneró. Poc abans, Aragonès i el rei d'Espanya sí que coincidiran en una trobada de caire més informal amb empresaris coreans, segons han confirmat fonts de Presidència.

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró , s'ha negat a assistir, tal i com li havia encarregat el president, Pere Aragonès, durant el Consell Executiu. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, havia explicat que l'encàrrec d'assistir-hi responia a la voluntat "d'ocupar tots els espais on els catalans tinguin interessos", i des de Presidència s'apel·lava a la voluntat d'aprofitar la presència d'alts mandataris internacionals. Puigneró havia acceptat en un primer moment, però després ha rectificat i s'ha negat a assistir, tot proposant a Presidència que, "si és oportú, deleguin en altres membres del Govern".

Puigneró evita sortir en roda de premsa

La marxa enrere de Puigneró i el rebuig a l'encàrrec d'Aragonès arriba després que s'hagi explicat l'assistència del vicepresident emmarcada en la normalitat que el nou Govern vol tractar els actes on Felip VI assisteix, i assegurant que es decidiria sempre la seva participació evitant que "la presència del monarca condicioni l'agenda del Govern".

Es dona la circumstància que Puigneró havia de comparèixer al costat de Patrícia Plaja aquest dimarts, però poc abans de començar la roda de premsa on s'explicaria l'assistència del vicepresident al sopar, s'ha explicat que ell no compareixeria per "motius urgents d'agenda". Plaja, de fet, ha negat que la seva absència sobtada tingués res a veure amb un desacord amb el sopar.

"@patriciaplaja reconeix que "desconeix perquè el vicepresident @jordiPuignero no ha pogut comparèixer" a la roda de premsa de Govern.



Avui mateix s'ha confirmat la seva presència al sopar amb el Rei demà al Cercle d'Economia

Ara, però, Puigneró ha deixat clar que ell no hi estava d'acord i que "assistirà a la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, com tenia previst i compromès".