Pedro Sánchez: "Ha arribat l'hora d'avançar i deixar enrere els carrerons sense sortida"

Primera fotografia conjunta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez i el cap de l’executiu català, Pere Aragonès, des que aquest va ser investit. Tot dos han coincidit en l'acte d'entrega de la medalla commemorativa del 250è aniversari de Foment del Treball al editor de La Vanguardia, Javier Godó.

En el seu discurs a Foment, Sánchez ha recordat que "hem viscut massa temps tancats en posicions estretes i carrerons sense sortida ”. En aquest sentit ha apuntat que “no podem seguir així : ha arribat el moment de f er passos que ens permetin d'una vegada per sempre avançar i fer-lo amb decisió, amb serenitat i amb un enorme sentit de justícia, buscant en tot moment el benefici, la tranquil·litat, la pau i la convivència del conjunt de la ciutadania per sobre de la petitesa dels interessos partidistes”.

En aquest sentit ha reconegut que l’Estat ha fet passos per avançar en la solució al conflicte admeten que existeix, però ha advertit que "no és normal que hi hagi presos polítics i exiliats, i que Catalunya no pugui decidir el seu futur".

Sánchez Llibre els reclama que "no es cansin de dialogar"

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha advertit durant el seu discurs a Aragonès i Sánchez de “la gran responsabilitat” que tenen perquè “tori la normalitat política”. El president de la patronal catalana els ha reclamat que “no es cansin de dialogar”.

El president de la patronal ha afegit que les empreses necessiten estabilitat econòmica i jurídica per desenvolupar les seves activitats i que per això "cal normalitat política entre els governs de Catalunya i Espanya" amb els instruments que calguin per resoldre la situació actual. En el seu discurs Sánchez Llibre també ha reclamat "un gran acord" per impulsar la candidatura de Barcelona-Pirineus de cara als Jocs Olímpics d'hivern i l'ampliació de l'aeroport del Prat tal i com van reclamar els empresaris en el recent acte d'ESADE.