Seat és la primera empresa que vacuna els seus treballadors a les seves instal·lacions. La multinacional, amb seu a Martorell, ha començat a administrar vacunes, en coordinació amb Salut, als seus treballadors de més de 50 anys. En concret, s'ha començat amb els majors de 58 anys, que són uns 800, i s'anirà baixant l'edat a mesura que avanci el procés d'immunització.

El 26 de febrer, la conselleria de Salut i Seat van arribar a un acord per col·laborar en la vacunació un cop hi haguessin prou vacunes . Ara, aquest pacte es formalitza amb l'inici d'una campanya d'immunització a les instal·lacions de l'empresa del grup Volkswagen a Martorell. El Govern i SEAT esperen que en els pròxims dies es pugui també ampliar la campanya de vacunació a altres persones que visquin o treballin a l'entorn del Baix Llobregat i que estiguin en les franges d'edat seleccionades per rebre el vaccí.

CARS, centre de salut pioner

Seat recorda que té una "llarga trajectòria en l'àmbit de la salut laboral i compta amb unes instal·lacions mèdiques i un centenar de professionals sanitaris preparats per assumir immediatament aquesta tasca amb les màximes garanties". Recordem que des de fa anys, s'encarrega de vacunar els treballadors de la grip a les seves instal·lacions. L'empresa també es va posar a la disposició de la societat a l'inici de la pandèmia, per a contribuir a lluitar contra el coronavirus amb la fabricació de respiradors i mascaretes, així com la realització de proves PCR a tots els seus treballadors.



Des de l'any 2017, Seat compta amb un centre de salut pioner: el CARS. On gairebé 20.000 treballadors de la marca i del grup Volkswagen a Espanya poden ser atesos, en col·laboració amb el sistema de salut públic. A més, ha posat a la disposició de la Generalitat dos 'motorhomes' de Cupra adaptats per a ús sanitari, que espera poder posar aviat en funcionament com a centre de vacunació mòbil on sigui necessari.