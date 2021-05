La Generalitat dissenya un pla per recuperar la meitat de la facturació

La Generalitat ha presentat un pla de reactivació del sector turístic, amb el que enguany preveu recuperar entre el 50 i el 60 per cent de la facturació de 2019, és a dir, uns 13 mil milions d'euros.

Nova campanya dirigida a l’exterior

Una part del pla radica en la campanya, "Catalunya: Un lloc fet a mida", on el Govern invertirà 6,5 milions d'euros per captar de nou el turisme estranger. Està pensada per als mercats català i espanyol, francès, britànic, del Benelux i alemany, que posa l'accent en l'oferta variada de Catalunya i el medi natural.

L'anunci posa l'accent en les experiències i mostra llocs com Altafulla, el pantà de Sau, Torredembarra, els Pirineus, Barcelona, Port Aventura, Espinelves, el Circuit Barcelona-Catalunya i Canet de Mar, entre altres.

L'executiu recorda precisament que si bé en nombre de visitants representa la meitat de les estades, en ingressos suposa un 85 per cent dels 20 mil milions anuals que facturava el sector abans de la pandèmia.