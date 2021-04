El actor Pablo Rivero se consolida como escritor con el lanzamiento de su tercera novela: 'Las niñas que soñaban con ser vistas'. Una obra de terror que llegará el 6 de mayo a nuestras librerías y a la que esperamos con muchas ganas. En Tarde lo que tarde, el actor y escritor nos cuenta todos los detalles de su nueva novela y, como no, hablamos de su personaje como el mítico Toni Alcántara en Cuéntame cómo pasó.

Un escritor con estilo propio

"No sé si me consolido. Lo que sí tengo claro es que voy alcanzando esa meta que yo tenía que es ir sumando lectores, gente que te quiera seguir. Yo soy un lector asiduo y espero como agua de mayo los libros de los autores que me gustan. Entonces, gracias a las redes sociales, de las que yo no soy muy amigo como se ve en este libro, pero gracias a ellas y que ahora no tenemos firmas y demás, si me llega todo el rato el feedback de gente que se lee la segunda, 'Penitencia', y vuelve a leer la primera y está deseando leer esta. Entonces, ya he conseguido, como dice mi editor, crear un estilo. Mi estilo".

'Las niñas que soñaban con ser vistas' es ya la tercera novela de Pablo Rivero, una perturbadora historia llena de intriga. "Yo escribo sobre cosas que me mueven y a mí el género siempre me ha gustado, desde pequeño. Pasar miedo, crear historias de terror, el thriller es lo que yo leo y lo que yo veo todo el rato. Normalmente me quedo muy pillado de estas cosas, no solo por el enganche que me crean, sino porque la mayoría, o lo que yo considero que debe ser la novela negra, no es solo la forma, el misterio porque sí, sino que esconden dramas reales y que lleva a personas a cometer determinados actos", explica el escritor.

La novela nos adentra en el mundo de la publicidad y de la excesiva exposición en las redes sociales, en la que que se cuenta la historia de unas niñas que desean ser blogueras "y siempre hay una mente perturbada que puede jugar con ellas. Siempre hay algo social detrás". Una inquietante y oscura trama que se inspira, asegura, en algunos crímenes de los años 90: "Son crímenes en los que hay muchas webs que relacionan determinados hechos muy escabrosos como con actividades de determinadas personalidades y que pueden tener otro tipo de fines. A mí eso, empecé a investigar y me dio muchísimo miedo, pero es un punto para reflejar las ansias de ser visto, que son estas niñas, con la perversión moral".

Una investigación que, según Pablo, le quitó el miedo a las películas de terror: "Es que yo aquí he mirado autopsias y bueno, muchísimas cosas. De ahí viene el canibalismo, las snuff movies... Y bueno, es que solo de pensar que puede haber algo parecido... La verdad es que siempre la realidad supera a la ficción". Pero no solo. También se ha inspirado en casos reales: "Hay una parte en la que intento rendir un homenaje, entonces no me gustaría que esto pudiera afectar de alguna manera a las familias. Al final me lo he llevado a una ficción y no es un caso en concreto. Habla de muchos casos".

"Lo bueno es que, aunque parezca que lo estamos contando todo, luego para nada es esto. Esto es el punto de arranque, luego hay una historia mucho más compleja".