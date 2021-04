El Día del Libro o Sant Jordi ya está aquí y, como todos los años, nos pilla hambrientos de delicias, pero también de libros sabrosos para saciar nuestro apetito lector. ¿Cómo remediarlo? Hemos preguntado a nuestras colaboradoras y colaboradores por sus recomendaciones literarias más suculentas, para que no te pierdas sin remedio en la sección de gastronomía de tu librería.

CÓMIC | Los ignorantes | Inma Garrido

La periodista gastronómica Inma Garrido, que esperamos que pronto nos dÉ el gusto DE leerle libro propio, propone un cómic: Los Ignorantes, de Étienne Davodeau (Cúpula, 2012) “es EL CÓMIC gastronómico. Étienne Davodeau es dibujante y guionista que no sabe nada de vino y Richard Leroy es un viticultor que no sabe nada de cómic. A los dos les apasiona su trabajo, pero son ignorantes en el gremio del otro. Este cómic relata un año de convivencia entre el dibujante y el viticultor. Uno aprende a trabajar la viña, a elaborar vino y a catar. El otro descubre el trabajo editorial, conoce a autores, “cata” cómics y acude a eventos. Se lo recomiendo a los ignorantes en cómic, a los ignorantes en vino, a los ignorantes en ambas disciplinas y a quien ama y entiende tanto las dos que disfrutará de cada página con una copa de vino".

VEGANISMO | Cocina vegana creativa | Lucía Martínez cropper La nutricionista Lucía Martínez nos recomienda una novedad editorial: Cocina Vegana Creativa (Zenith, 2021) de Virginia Garcia (@creativegan). "Para Sant Jordi estará a menos de una semana de estar en todas las librerías. Os lo recomiendo a pesar de que aún no está a la venta porque como autora del prólogo he tenido ocasión de leerlo antes de su publicación y creo que es excepcional. No sólo son recetas, si no que incluye técnicas, ingredientes y todo tipo de explicaciones y recursos útiles. Es un manual completísimo para aprender a cocinar y para ampliar los horizontes de quien ya se maneja entre fogones. Creo que va a sorprender muchísimo a quien se haga con él".

Umami + Los chiles que dan sabor al mundo | HISTORIA Y NARRATIVA |Los chiles que dan sabor al mundo | Mariana Castillo cropper Desde México, Mariana Castillo, que escribió Perla de Sol, donde captura el universo poético del mezcal, con fotos de Tony Petate, nos recomienda Los chiles que le dan sabor al mundo (IRD, 2019): "Es un trabajo multidisciplinar: tiene artículos científicos, en los que se explican características de los chiles a nivel de especies y genoma, así como investigaciones y narraciones de personas que viven su alimentación y hablan de los chiles de sus localidades. Además, a pesar de ser un ingrediente clave, ha sido poco estudiado y este es un pionero maravilloso en el tema. Hablé un poco más de ello aquí. cropper Umami, de Laia Jufresa (Random House, 2015) "es un libro que no me cansaré de recomendar. Hace mucho tiempo, una muy buena amiga me lo recomendó y simplemente lo amé. Esta historia tiene una narrativa fresca e imaginativa en una historia que debe su nombre a ese que es llamado “el quinto sabor”. No es precisamente sobre gastronomía pero la comida está presente en las vidas de personajes que son vecinos y cada uno pasa por duelos muy peculiares. Justo muestra que la comida puede ser inspiración, metáfora, inventiva. Me fascina".

How to eat | Anna Mayer RECETARIO | cropper La cocinera y comunicadora Anna Mayer, que está preparando libro propio, Recetario de cocina italiana para españoles (Libros con miga, 202?), cuenta que hace varias décadas que se hizo con el libro que nos recomienda: "Hace casi exactamente 20 años, mes arriba mes abajo, compré y leí How To Eat de Nigella Lawson, y me sigue pareciendo un libro de rabiante actualidad, lo cual me indica que hemos avanzado poco. Sólo te copio las primeras tres líneas: "The Great Culinary Renaissance we hear so much about has done many things - given us extra virgin olive oil, better restaurants and gastroporn - but it hasn't taught us how to cook." Y aun así estamos en España. Lawson prefiere explicar cómo asar un pollo que cómo conseguir una focaccia perfecta, porque asar un pollo es más útil. Empezando por sus recetas básicas -pollo asado, caldo, mayonesa, bechamel - escribe más de 500 páginas que son recetario, recuerdos, filosofía y que se leen con verdadero placer. Ojalá una versión traducida -en idioma y cultura- en español, la regalaría a mis hijos cuando se independicen".

CIENCIA | Que no te líen con la comida + Come seguro comiendo de todo | Mario Sánchez cropper Nuestro tecnólogo de los alimentos y fan del salmorejo Mario Sánchez, que nos lo contó todo sobre las freidoras de aire, barre para casa y recomienda dos libros escritos por colegas del gremio: Que no te líen con la comida (Destino, 2021), de Miguel Ángel Lurueña y Come seguro comiendo de todo (Planeta, 2020) de Beatriz Robles. cropper

Our daily bread | Ibán Yarza PAN | cropper El panadero y divulgador que todos quisiéramos tener a la vuelta de la esquina, Ibán Yarza, como no podía ser de otra manera nos indica un libro muy panarra que hará las delicias "de cualquier persona que tenga interés en el mundo del pan (y no te digo nada si tiene aspiraciones de ser panadero o dedicarse al tema profesionalmente... y que sepa inglés, ya que creo que no está traducido al español) le recomendaría uno de mis libros de pan favoritos, que en realidad es más de cereales que de pan, pero bueno: Our Daily Bread, de Åsmund Bjørnstad. De lo mejor que he leído para entender de cereales, de su historia y sus características técnicas, de sus posibilidades y su mundo. El autor es profesor de genética y poeta, con lo que el libro tiene una amplitud de miras inaudita, está exquisitamente ilustrado con obras de la historia del arte relacionadas con el pan y trata desde los primeros encuentros entre el hombre y el cereal a los organismos modificados genéticamente, todo ello con un conocimiento apabullante, sin dogmatismo y sin brocha gorda. El libro que todo amante del pan debería leer. He dicho”.

World Travel + The Best American Food Writing | Abraham Rivera VIAJES Y PERIODISMO | cropper El periodista gastronómico y musical Abraham Rivera nos lleva hasta los Estados Unidos. World Travel: An Irreverent Guide (Anthony Bourdain y Laurie Woolever, Harper Collins, 2021) "es la novedad más esperada de esta temporada, si hablamos de gastronomía, viajes y, por qué no decirlo, también estilo de vida. Un modo de vivir tan particular y único el de Bourdain, que aún no nos hemos repuesto de su pérdida, hace dos años y medio. Así que se lo recomiendo a todos aquellos Bourdinistas que tanto echamos de menos a este loco aventurero y su manera de contar las cosas. Por cierto, de Barcelona y alrededores recomienda Quimet & Quimet y Bodegas Espinaler; y del País Vasco: Arzak, Elkano, Bar Haizea, Etxebarri y Ganbara, también una debilidad mía. cropper The Best American Food Writing 2019 (ed. Samin Nosrat, Best American Paper, 2020) “Aunque la última edición editada por James Kenji Lopez-Alt salió hace unos meses, me gusta mucho más la anterior, la que seleccionó Samin Nosrat, autora de Sal Grasa Ácido Calor. El conjunto es tan diferente y rico en matices a lo que solemos entender por escritura gastronómica que gustará a toda persona inquieta, hay desde textos de dos páginas que son pura poesía hasta inmensos reportajes de investigación primorosamente bien escritos. Me declaro definitivamente Nosratlover”.

HISTORIA Y PENSAMIENTO | Cocinar + La Mafia se sienta a la mesa | Carlos Román cropper Carlos Román, que se marcó un pedazo artículo sobre el cocido, tira de un par de clásicos que están entre los libros de cabecera de la mayoría de gastrónomos. El primero: Cocinar, de Michael Pollan (Debate, 2014). “Vale, no es que saliera precisamente ayer este libro, pero es que… ay, te ayuda a replantearte tantas cosas del acto de comer, de nuestra relación con la comida y con la gastronomía. Te hace apreciar mucho más cada bocado porque te ayuda a empezar a hacerte una idea de tooooodo el proceso evolutivo que puede haber detrás de él. Que no es que vayamos a terminar de entenderlo nunca, ¿eh? Pero si al menos hay un libro que te abre la mente a ver una receta, cualquier receta, de esa forma, creo que yo (y mi muy estimado Michael Pollan) me doy por satisfecho. Este libro es perfecto si te vuelve locx la gastronomía, tienes una curiosidad infinita y te apasiona el ensayo con toques divulgativos. Si te da pereza, siempre puedes ver el docu que hizo en Netflix, que es una síntesis del libro, pero mi recomendación es empezar con el libro y luego, cuando estés living con el tema, ver el documental". cropper El segundo: La mafia se sienta a la mesa, de Jacques Kermoal y Martine Bartolomei (Tusquets, 2002). “Recuerdo muy bien el verano de 2017. Estaba entre trabajos (calcazo del inglés que viene a decir educadamente que estaba en paro), no tenía mucho dinero para gastos y en general mi humor dejaba bastante que desear. En esta situación, un día cogí al azar este libro de mi estantería (lo había comprado un año antes y me había prometido leerlo, pero después se me fue el santo al cielo y… ya te imaginarás el resto) y no volví a soltarlo en los dos días siguientes (salvo para comer y otras necesidades, obviamente). Este libro te cuenta con pelos y señales la historia de la mafia y su impacto en la actualidad geopolítica a lo largo de los ¿200? años que tiene de vida… pero a partir de anécdotas gastronómicas. Cada anécdota viene precedida por un plato o un menú que te harán salivar hasta decir basta. Es más, hasta empezarás a admirar a todxs lxs mafiosxs por su gusto impecable para la comida (por lo otro no, desde luego, y si los empiezas a admirar por sus gestas, yo de ti me iría preocupando). Y, con un poco de suerte, te llevarás a casa una lección muy, muy valiosa que me ha valido en todas las reuniones con mis compañerxs de piso para comunicarles alguna mala noticia (o pegarnos la bronca por no haber limpiado cuando tocaba): las malas noticias, si van precedidas de una cena de campanillas, se digieren mil veces mejor".