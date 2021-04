¿Con quién bailarían los presentadores y capitanes de 'The Dancer'?

Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez, capitanes de 'The Dancer', han respondido una vez más a las preguntas que les hacemos en RTVE Digital. Tanto los capitanes como los presentadores, Ion Aramendi y Sandra Cervera, se atreven con todos nuestros retos. Esta semana la pregunta es casi tan complicada como la semana anterior: ¿Con quién bailarías este estilo de baile? Las respuestas han sido muy variadas y algunas han sido algo polémicas, no tanto por el estilo de baile sino por la persona elegida.

Y tú, ¿con quién bailarías?

¿Con quién bailaría un reggaeton Lola Indigo? Puede ser el baile de la reconciliación con Rafa Méndez o un baile de chicas con Sandra Cevera. ¿Se atrevería Rafa Méndez a bailar con Ion Aramendi un hip hop? Estamos seguros de que sería una escena poco usual y bastante divertida. A Miguel Ángel Muñoz le vemos casi con cualquier estilo, podría lanzarse con un pasodoble con Sandra Cervera o aprender a taconear con Lola Indigo y a disfrutar del arte flamenco.

Ion Aramendi podría bailar un rock&roll con Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez, algo similar a lo que hacían los chicos de la película 'Grease' en el taller, ¿a qué no os cuesta imaginarlo? Y Sandra Cervera tiene un estilo inconfundible y aunque no la hemos visto bailar aún en 'The Dancer' es probable que nos sorprendiese dominando más de un estilo, ¿con quién? ¿Acaso importa? Tanto capitanes como presentadores harían un fantástico equipo sobre el escenario. Eso sí, si quieres saber qué han contestado ellos mismos, no te pierdas la entrevista completa.