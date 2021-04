Un 38% de ciclistes no coneix les normes de circulació

En l’últim any, la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha provocat la caiguda de la mobilitat urbana i ha modificat especialment la que afecta els usuaris de la bicicleta. Així, les dades del “3r Baròmetre RACC del Ciclista Urbà a Barcelona” indiquen que encara hi ha un 38% de ciclistes que admet no conèixer bé aquestes normes malgrat l’augment del coneixement general de la normativa de circulació de bicicletes.

En aquest estudi del RACC s’ha observat que el volum de ciclistes s’ha reduït en els dies feiners i que la mobilitat amb bici s’ha incrementat sobretot durant els caps de setmana.

Desconeixement de la normativa de circulació El 38% dels ciclistes admet que no coneix la normativa de circulació de la bicicleta a Barcelona. Tot i ser una xifra lleugerament menor que el 2019 (45%), és encara significativa. Per això, el RACC ha considerat necessari estudiar la situació de la bici des del punt de vista de l’usuari, amb la intenció d’identificar els aspectes a millorar per a fomentar la formació i el coneixement de les normes de circulació, afavorir la convivència entre els diferents modes de transport i garantir la seguretat de tots. A més, el 87% estaria d’acord que s’impartís educació viària a les escoles i instituts.

Mancances de seguretat en la circulació amb bicicleta Els enquestats han puntualitzat els reptes que sorgeixen a l’hora de circular per Barcelona amb bicicleta, alguns provocats per la ràpida transformació de la mobilitat per la irrupció del patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat. Un 62% dels ciclistes creu, per exemple, que no hi ha prou distància física als carrils bici. A més, el 36% fan servir auriculars i el 24% utilitza el mòbil quan circulen, malgrat no estar permés, cosa que augmenta el risc d’accidents. Entre els menors de 20 anys, les xifres empitjoren: el 55% fa servir auriculars i el 42%, el mòbil quan van en bicicleta. D’altra banda, del conjunt dels enquestats, el 12% afirma que actualment es desplaça en bici per evitar possibles contagis. De fet, només el 9% dels ciclistes han començat a utilitzar la bicicleta arran de la COVID-19.