L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres per a transformar l'espai públic del carrer Pelai. El consistori barceloní ampliarà l'espai per a vianants, que passarà de cinc a nou metres i s'eliminaran dos carrils de circulació de vehicles. La primera fase, que finalitzarà al mes d'abril, consisteix en una ampliació tàctica pintant dos carrils de circularció del costat mar amb panots i pictogrames perquè l'espai passi a utilitzar-se com una ampliació de la vorera, el que sumarà 1.500 metres quadrats nous per als desplaçaments a peu.

Imatge virtual de la reforma urbanística del carrer Pelai

Urbanisme tàctic L'actuació urbanística consistirà en la realització d'obres amb pintura i elements mòbils que són menys costosos i requereixen menys temps d'execució que unes obres convencionals. Es pintarà una senyalització horitzontal que farà servir formes identificables i assimilades per la ciutadania com és el panot, un dels símbols més clars de la ciutat. A més, també s'incorporarà una senyalització amb el nom del carrer i pictogrames de vianant a diferents punts de la via. S'incorpora una senyalització amb el nom del carrer a diferents punts de la via

Voreres més amples En el tram del carrer Pelai situat entre la plaça de la Unviersitat i el carrer Balmes es passarà de l'actual secció, que inclou un carril bus, dos carrils de circulació i un cordó de serveis, a una nova configuració amb un carril bus i un carril de circulació, situat al costat de la nova vorera ampliada. Aquí la vorera passarà dels 5,50 metres al 9,35, i estarà delimitada per pilones. Secció plaça de la Universitat-carrer Balmes

Segona fase: connexió Balmes-Pelai A partir del mes de setembre s'abordarà una segona fase de millora que consistirà en una actuació d'ampliació estructurant a nivell de vorera, per tal que els vianants puguin creuar el carrer Balmes per la vorera muntanya del carrer Pelai, a partir de la generació d'un nou pas de vianants. La primera fase costarà 37.589 euros i la segona, que es farà de setembre a finals d'any costarà 90.000. Intervenció a la cruïlla carrer Balmes-carrer Pelai