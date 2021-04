Cafè d'idees - Miquel Montoro ens presenta 'Uep! Mis aventuras en el campo'

En youtuber Miquel Montoro visita el Cafè d'idees de Gemma Nierga per presentar el seu llibre, Uep! Mis aventuras en el campo. Parlem amb el jove mallorquí sobre la seva afició pel camp, la faceta de youtuber i l'acusament escolar que va patir fa uns anys, entre altres temes.

Un futur professional decidit Miquel Montoro explica que els coneixements del camp i de les taronges l'ha rebut a través de la família, gràcies al seu pare i el seu padrí. Reconeix que sempre ha estat envoltat de gent més gran, que li han ensenyat coses. El jove diu que es vol dedicar "al món de la mecànica o a ser ferrer", sempre tenint present el camp com hobby: "El camp està molt malament, els preus no són els que s'haurien de pagar", diu reconeixent la dificultat de dedicar-s'hi. Vol que el seu objectiu és fer una feina que li agradi, i potser d'aquí a uns anys ja no gaudirà de fer vídeos per a YouTube. Per això, no preveu dedicar-se professionalment a ser youtuber. “☕️ A què es vol dedicar @MiquelMontoro3? A ser youtuber professional? Al camp? Ens ho explica el jove mallorquí...



Va patir assetjament escolar Montoro revela que va patir bullying durant quatre anys a l'escola, perquè sempre ha estat "una personeta grassoneta". "Es ficaven amb mi pel meu pes i pels meus gustos, que no eren jugar a la Play, sinó que anava al camp", explica el youtuber mallorquí. Reconeix que ara no parla amb aquells que el van assetjar a l'escola i que, quan hi va haver el boom de les taronges, van voler pujar al carro. "Si t'has pogut riure quatre anys de mi, jo no vull ser amic teu". “☕️ Al llibre 'Uep! Mis aventuras en el campo', @MiquelMontoro3 explica què va patir bullying. ⚠️



