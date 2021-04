'Novéntame' se adentra en "Territorio Indie"

En los 90 una revolución musical independiente asalta el poder sonoro creando escenas musicales en lugares hasta entonces poco habituales: Gijón, Albacete, San Sebastián, Granada, Zaragoza… Montando sellos llamados Subterfuge o Elefant. Y a través de grupos como Surfin'Bichos, Australian Blonde, Los Planetas, Fresones Rebeldes, Nosotrash, El Regalo de Silvia, La Buena Vida, Manta Ray, Automatics.

Muchos cantan en inglés y reaccionan a la Movida de sus mayores. Suenan en anuncios de refrescos, se infiltran en la radio -Disco grande de Radio 3 e incluso Viaje a los sueños polares en Los 40 Principales- y en películas generacionales: Historias del Kronen, Abre los ojos, Mensaka. Asoman en la revista Rockdelux. Confluyen en el Festival de Benicassim. De repente, en Madrid, estalla Dover: las hermanas Llanos, hijas de Nirvana, venden más de 500.000 copias de Devil Came To Me.

Novéntame otra vez se adentra en "Territorio Indie" para contar esta pequeña gran historia en boca de sus habitantes. Músicos como Amparo Llanos (Dover), Fran Fernández (Australian Blonde) y Fernando Alfaro (Surfin'Bichos); el agitador cultural Luis Calvo (Elefant Records, Sala Maravillas, Festival de Benicassim, Viaje a los sueños polares); los periodistas Julio Ruiz (Disco grande) y Nando Cruz (Rockdelux).