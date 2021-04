Julio Ruiz cumple 50 años al frente de su Disco Grande, el programa más longevo de la radio musical española, un espacio de Radio 3 que sigue conduciendo con intachable profesionalidad y desbordada pasión. Celebramos su medio siglo en las ondas con una charla sobre radio y canciones aderezada com 10 piezas seleccionadas por el propio Julio y pensadas para el disfrute de los oyentes de este refugio del rock’n’roll.

Playlist;

HERMANOS DALTON “Disco Grande”

MC5 “Looking at you”

IGGY POP “The passenger”

FLAMIN GROOVIES “Teenage confidential”

DAVE EDMUNDS “Girls talk”

THE CLASH “Magnificent seven”

NEW YORK DOLLS “Personality crisis”

RAMONES “Baby I love you”

THE UNDERTONES “Jimmy Jimmy”

THE BEAT “Don´t wait up for me”