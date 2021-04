La 4a edició del BCN FILM FEST, el protagonista del qual serà la figura de Charles Chaplin, comptarà aquest any amb destacades visites presencials, tant de talent nacional com internacional, com la de Johnny Depp i Isabelle Huppert.

El festival es durà a terme entre el 15 i el 23 d'abril als Cinemes Verdi de Barcelona, convertint-se en un dels primers certàmens cinematogràfics amb públic a les sales des del començament de la pandèmia. L'Institut Français, el CaixaForum i la Casa Seat també formaran part dels escenaris del festival.

Cartell oficial del BCN FILM FEST 2021

Visites presencials del BCN Film Fest Presentem a continuació el talent que formarà part presencialment del BCN FILM FEST 2021 per ordre de data: Johnny Depp i Andrew Levitas ("El fotógrafo de Minamata")

("El fotógrafo de Minamata") Isabelle Huppert i Jean-Paul Salomé ("Mamá María") Isabelle Huppert - Mamá María Fernando Trueba i Javier Cámara ("El Olvido que seremos") El olvido que seremos - Javier Cámara Carmen Chaplin ("El Chico"- Col·loqui Chaplin)

("El Chico"- Col·loqui Chaplin) Steven Bernstein ("Last Call")

("Last Call") Mariana Barassi i Clara Lago ("Crónica de una tormenta") Clara Lago - Crónica de una tormenta Fernando Colomo, Karra Errejalde, Toni Acosta i Quim Àvila ("Poliamor para principiantes") Toni Acosta - Poliamor para principiantes

Visites virtuals D'altra banda, el certamen també comptarà amb visites virtuals, com la dels directors Kiyoshi Kurosawa ("La mujer del espia") i Massoud Bakhshi ("Yalda, la noche del perdón"), així com la de Nicolas Winding Refn ("Valhalla Rising"), ja que finalment no podrà traslladar-se a Barcelona per raons sanitàries, però mantindrà les activitats previstes de forma telemàtica.