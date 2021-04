Jaume Alonso-Cuevillas, apartat de la Mesa del Parlament

Jaume Alonso-Cuevillas deixarà de ser vicepresident segon de la Mesa del Parlament. JxCat ha decidit apartar-lo d'aquesta responsabilitat després de les seves polèmiques declaracions sobre la utilitat d'aprovar resolucions simbòliques. Unes paraules que no van sentar bé en un sector del partit i que van obligar Cuevillas a posar el seu càrrec a disposició del partit.

Segons un comunicat de JxCat, Laura Borràs ha estat qui ha proposat el nom d'Aurora Madaula com a substituta, en una decisió consensuada amb el secretari general del partit, Jordi Sánchez, i el seu president, Carles Puigdemont, i que ara haurà d'aprovar la propera executiva i la pròpia cambra. Cuevillas seguirà com a diputat de JxCat. Madaula serà, doncs, la nova secretària segona de la Mesa.

L'origen de la polèmica

En una entrevista a 'Vilaweb', Cuevillas assegurar que no era partidari de tramitar declaracions o resolucions "merament declaratives" i sense eficàcia jurídica i ser inhabilitat "sense pena ni glòria". "Què és més eficaç per desgastar l'estat espanyol? Denunciar això o deixar que ens inhabilitin sense pena ni glòria per una bestiesa?", va plantejar.

“Denunciar això o deixar que ens inhabilitin sense pena ni glòria per una bestiesa?“

Les paraules del segon secretari de la Mesa van provocar crítiques, entre d'altres, de l'exvicepresident de la cambra, Josep Costa, que va assegurar que si Cuevillas no vol assumir el risc de ser inhabilitat "no hauria d'estar a la Mesa". Costa va afirmar que defensar la sobirania del Parlament "no és cap bestiesa", afegint que ser empresonat o inhabilitat per fer-ho "és una cosa digníssima".