La cuarta edición de Maestros de la Costura está llegando a su fin y Ancor, Gabriel, Yelimar y Lluís están en boca de todos por ser los finalistas de esta temporada. Los jueces coinciden en el altísimo nivel que han demostrado todos los aprendices y el lunes 29 de marzo conoceremos al ganador del Maniquí de Oro y los 50.000 euros.

Los cuatro aprendices han demostrado tener los galones suficientes como para enfrentarse entre sí en una apasionada final en la que por supuesto, tendrán que confeccionar un vestido de novia, la prueba estrella de Maestros de la Costura.

Nadie se lo quiere perder ni mucho menos los aprendices de ediciones anteriores, que les han mandado a los cuatro finalistas sus mejores deseos e incluso... ¡se han mojado por su favorito!

Begoña, que estuvo a sólo un paso de ganar la tercera temporada , también se decanta por Lluís, “creo que tiene mucha perfección en sus prendas y me ha robado el corazón con sus canelitas , las confecciona con mucho cariño y con mucho amor”.

Fran, Maestros de la Costura 3

Fran no podía faltar en sus mensajes de ánimo. El año pasado llenó el taller de sonrisas y alegrías y ahora se las quiere transmitir a Ancor para la final: “Creo que representa a los ex aprendices que hemos tenido un mal día y hemos sido expulsados. Él fue repescado y… ¿Por qué no puede llegar a ser un gran Maestro de la Costura? Ha demostrado a lo largo del programa toda su trayectoria y su habilidad con la aguja”.

05.39 min Fran, quinto expulsado

Además de eso, resalta que Ancor ha tenido la posibilidad de cumplir el sueño de todos los aprendices que han pasado por el taller: “Ha tenido la suerte de vestir a Raquel Sánchez Silva… ¿Qué mayor premio que ese? El de Maestros de la Costura, el que se merece”.