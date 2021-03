Què has de saber per vacunar-te si tens entre 60 i 65 anys?

Ahir es va reprendre la vacunació amb AstraZeneca amb una novetat: la franja d'edat s'amplia fins als 65 anys. Aquestes persones ja poden demanar cita per a vacunar-se contra la covid-19 a través de la web vacunacovidsalut.cat habilitada per la Conselleria de Salut. Només aquesta franja d'edat pot sol·licitar cita encara que no hagin estat avisats per telèfon o SMS.

Com puc demanar cita prèvia al CatSalut? Per demanar cita necessites un mòbil o un ordinador, una adreça de correu i la targeta sanitària del CatSalut, on trobaràs el teu CIP, tot i que també pots utilitzar el DNI o passaport si no disposeu de la targeta sanitària. Quan accedeixis al web: vacunacovidsalut.cat aquest permet a l'usuari escollir el centre, el dia i l'hora que més li convinguin i confirmar la cita. Cita prèvia per a la vacunació a CatSalut Per vacunar-se caldrà dur la targeta sanitària individual o DNI (en cas que no disposis de TSI). També caldrà tenir a mà l'SMS de convocatòria o el missatge de confirmació de la cita prèvia enviat per CatSalut. A més, si has estat cridat a vacunar-te per ser professional essencial, hauràs de dur una declaració responsable per a professionals i un document que acrediti la teva tasca, com pot ser el carnet de col·legiat, un contracte de treball o la darrera nòmina.

Puc triar el centre on vacunar-me? Per a rebre la dosi, pots escollir entre els punts habilitats per a la vacunació. Només cal reservar dia i hora al centre que més et convingui. Si no t'encaixa el punt de vacunació, el dia o l'hora, el Departament de Salut recomana tornar a provar de demanar cita prèvia d'aquí a uns dies, ja que les cites s'actualitzen cada setmana segons les vacunes i dosis disponibles. Catalunya habilitarà 500 punts per aconseguir la vacunació massiva

Qui està convocat a vacunar-se? Persones d'entre 65 i 60 anys

Persones grans i amb discapacitat que viuen en residències

Persones de 80 anys o més

Persones dependents

Persones trasplantades

Professionals essencials

Personal sanitari i sociosanitari de primera línia

Personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de persones grans i amb discapacitat

