Recorda les restriccions vigents a Catalunya per Setmana Santa

Les restriccions a Catalunya per a la Setmana Santa 2021 no desapareixeran i aquests dies tornaran a estar marcats per la limitació de la mobilitat amb el confinament perimetral i les mesures per la covid. Un "tímid creixement" en els casos de covid-19 es fa notar i per això cal fer una petita frenada. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha indicat que ara mateix hi ha "dues alertes" importants sobre la taula: l'augment de la mobilitat perquè comporta més interaccions entre bombolles i la situació a les UCI.

01.11 min El Procicat prorroga les restriccions per Setmana Santa | Anna Bañeres

“�� El secretari general de Salut, Marc Ramentol, creu que el perill no està en la mobilitat en si mateixa, sinó en les relacions entre bombolles de convivència que mantindrem durant la Setmana Santa | @RTVECatalunya pic.twitter.com/RrRl8XgW9J“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 25, 2021

Tancament perimetral de Catalunya Els desplaçaments estan permesos per tot el territori català sempre que es facin amb la mateixa bombolla de convivència. Per tant, no està permès fer una sortida amb amics o amb persones amb qui no convivim. Tampoc està permès viatjar a Andorra de moment, durant aquesta Setmana Santa.



Només poden sortir i entrar a Catalunya aquells que hi són de pas o per alguna causa justificada que es trobi recollida al certificat autoresponsable de desplaçament. Restriccions vigents a Catalunya per Setmana Santa

Horari de restauració Els bars i restaurants poden obrir ininterrompudament fins a les 17 h. La Generalitat va eliminar fa una setmana les franges horàries, però no permet l’obertura dels establiments fins al toc de queda, com reclamen els restauradors. El que sí que es permet, tal com ha acordat el Consell Interterritorial de Salut, són les reunions de fins a quatre persones dins dels locals i de fins a sis persones a les terrasses, sense limitació a les dues bombolles de convivència.

Toc de queda a les 22 h El toc de queda es mantindrà tal com està actualment: no es podrà estar al carrer entre les 22 h i les 6 h. Sanitat i les comunitats autònomes han acordat que l’horari del confinament nocturn sigui igual a tot l’estat durant els dies de Setmana Santa, a partir de les 23 h, però Salut ha confirmat que el mantindrà a les 22 h.

Trobades socials limitades El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha remarcat que les trobades socials podran ser de 4 persones màxim en espais públics tancats, i de 6 persónes màxim en espais públics oberts, i que no se'n poden fer en domicilis particulars, on només poden reunir-se les persones convivents. “�� Sàmper recorda que durant la Setmana Santa les reunions familiars de caràcter social es limiten a un màxim de 6 persones en espais a l'aire lliure i a 4 persones en espais tancats | @RTVECatalunya pic.twitter.com/1TnYxhRmix“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 25, 2021