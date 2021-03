El Ministeri de Sanitat ha anunciat l'ampliació de la franja d'edat per a vacunar amb el fàrmca d'AstraZeneca fins als 65 anys. Així ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut, reunit aquest dilluns a la tarda.

“La ministra de Sanidad anuncia que se reinicia la vacunación con AstraZeneca este miércoles y se amplía el límite de edad de los 55 a los 65 años.



La decisió arriba després d'avaluar l'informe de la ponència de vacunes, reunida aquest cap de setmana. Algunes comunitats autònomes, com Catalunya, Madrid o Cantàbria, feia setmanes que ho reclamaven per tal d'agilitzar el procés d'immunització.

01.20 min Salut començarà a vacunar aquest dimecres la població general d'entre 60 i 65 anys | Anna Bañeres

L'ús de l'antídot creat per la Universitat d'Oxford i la farmacèutica anglo-sueca es va limitar a persones entre 18 i 55 anys per la manca de dades sobre la seva eficàcia en majors. Les vacunes de Pfizer i Moderna seran destinades en exclusiva als majors de 65 i als malalts amb patologies de risc. La d'AstraZeneca en canvi, ho serà per als ciutadans d'entre 18 i 65 anys, tal com porten demanant des de fa setmanes comunitats com Catalunya, Madrid o Andalusia.

Dimecres es reprèn la vacunació Salut començarà a vacunar aquest dimecres la població general d'entre 60 i 65 anys amb la vacuna d'AstraZeneca. Així ho ha anunciat la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, després que la Comissió de Salut Pública hagi elevat el topall d'edat. De fet, ja s'ha començat a enviar missatges a les persones de 60 a 65 anys que s'hauran de vacunar. També es començarà a contactar amb el personal essencial que encara no està vacunat, també els de més de 55 anys que fins ara no es podien posar la vacuna d'AstraZeneca. La consellera Vergés ha denunciat que aquesta setmana han rebut només 16.000 dosis del vaccí d'Oxford de les 60.000 previstes. Segons ha apuntat, en els propers tres dies es calcula que n'arribaran 18.000 més, però de totes maneres no s'arribarà a les 60.000 esperades.