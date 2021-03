Un equip de nefròlegs i cirurgians de l'Hospital Sant Joan de Déu (SJD) i l'Hospital Clínic (HC) han dut a terme el primer trasplantament creuat de ronyó de grup sanguini incompatible a un pacient pediàtric a Espanya.

Tots els intents que s’havien dut a terme, des de llavors, per trasplantar-li un nou ronyó havien estat infructuosos fins ara perquè la nena havia desenvolupat molts anticossos contra possibles òrgans de donant. Per això, ha hagut de rebre diàlisi durant quatre anys. Al principi, al 2017, tres cops a la setmana i des del 2019, havia d'anar cada dia a l'Hospital a rebre aquest tractament.

Grups sanguínis incompatibles

El pare de la Candela va donar el seu ronyó a un pacient de fora de Catalunya amb el qual era compatible i la Candela va rebre l’òrgan del donant d’aquest pacient amb la peculiaritat que els grups sanguinis eren incompatibles. El donant era de grup sanguini A i la Candela, de grup 0.

Segons el Dr. Alvaro Madrid, cap del Servei de Nefrologia de SJD, "tot i que sempre s'intenta que el donant i el receptor tinguin un grup sanguini compatible, en el cas de la Candela no ha estat possible perquè el fet que fos d'un grup sanguini 0 obligava a descartar un gran ventall de potencials donants". I afegeix: "després d'anys de recerca sense èxit, vam optar per trasplantar-li un ronyó que, tot i ser compatible immunològicament (és a dir, que no presentava anticossos contra els antígens leucocitaris humans (HLA) del donant que ajuden al sistema immunitari del cos a reconèixer i combatre substàncies i cèl·lules estranyes), sí que era d'un grup sanguini incompatible ".

A més del tractament immunosupressor que es prescriu habitualment abans d'un trasplantament per reduir el rebuig de l'òrgan trasplantat, es va dur a terme un procés de depuració d’anticossos anti-A de la sang de la nena que reaccionarien contra la sang del donant, que és del grup A +.