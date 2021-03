Alícia Hernández és una atleta de récord. El passat mes de febrer va batre la millor marca de la historia en triple salt per a persones majors de seixanta anys. La barcelonina nascuda l'any 1961 ha deixat la marca en 10,27 metres. L'Alícia competeix en campionats Màster on hi ha categories definides per una edat mínima.

Un inici tardà "Jo mirava l'atletisme per la tele, però no pensava que estava al meu abast", explica Alícia Hernández al Desmarcats. L'atleta barcelonina va començar a practicar atletisme a la seva escola, però mai de forma competitiva. No va ser fins que va acabar el grau en Educació Física i Ciències de l'Esport, quan va "descobrir que hi havia pistes d'atletisme a prop" i al seu abast. “El fet que jo comencés tard pensava que era un handicap", apunta, i aixo la va a portar a pensar que no arribaria a un nivell competitiu. Per això, va decidir deixar les pistes "abans de fer els trenta". “��‍♀️Alícia Hernández, atleta del @clubmuntanyenc: "Sempre mirava l'atletisme per la tele, però pensava que no estava al meu abast" #Desmarcats16M

Els Jocs d'Atlanta, un punt d'inflexió Després de deixar l'atletisme, l'Alícia Hernández es va mudar als Estats Units. Allà va viure els Jocs Olímpics celebrats a Atlanta l'any 1996. La barcelonina va viure la cita amb molta expectació i la va portar a tornar a veure l'esport competitiu per la televisió. Quan va tornar a Barcelona va descobrir que encara era a temps de competir en l'esport que l'enamora. "Vaig descobrir les proves Màster i el meu entrenador, el Toni Corgos", diu l'atleta. “��‍♀️Alícia Hernández, atleta del @clubmuntanyenc: "Veure els Jocs d'Atlanta 96 em va reconciliar amb l'atletisme"#Desmarcats16M

