Oracle i BT, noves baixes al MWC21

L'edició d'aquest any del Mobile World Congress (MWC) trontolla cada vegada més. En les últimes hores, dos nous gegants informàtics han anunciat la seva renúncia a participar de manera presencial al saló. Es tracta de la californiana Oracle i la britànica BT.

Oracle, grup especialitzat en el desenvolupament de solucions al núvol, no acudirà ni als actes presencials ni als actes telemàtics a causa de la pandèmia. En canvi, el gegant britànic de les telecomunicacions BT s'ofereix jugar "un paper actiu en els elements virtuals" del congrés de telefonia mòbil que organitza la GSMA , però no enviaran delegats a l'esdeveniment. "Seguim valorant la nostra llarga relació amb GSMA i reconeixem l'enorme enfocament que han posat en la protecció dels assistents. Tot i això, protegir els nostres empleats i clients continua sent la nostra principal responsabilitat", diuen en un comunicat. Amb aquestes dues baixes, ja són 6 les grans multinacionals que no vindran a Barcelona.

Facebook, tampoc Facebook es va convertir en la quarta multinacional a descartar la seva presència física a Barcelona. La companyia de Mark Zuckerberg ha argumentat que la seva política de prevenció de riscos i protecció de la salut desaconsella anar a fires presencials fins passat el mes de juny per culpa de la pandèmia. Tot i això, Facebook té previst explorar l'opció de participar virtualment a la fira. Si dimarts era Ericsson qui cancel·lava la seva participació en el MWC'21 al·legant raons de seguretat i responsabilitat davant la situació de la pandèmia, aquest dimecres van sumar-s'hi Nokia i Sony, per les mateixes raons. Segons un comunicat de la companyia finlandesa, la seva renúncia a participar presencialment és per motius sanitaris: Per preservar la salut dels seus treballadors i per la lentitud en el procés de vacunació mundial. “#Nokia se suma a #Ericcson i tampoc no assistirà al #MWC21. La companyia finlandesa ho justifica per motius de salut i pel lent procés de vacunació. No tanca la porta a participar dels actes virtuals | @RTVECatalunya pic.twitter.com/89g4UCqI2I“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 10, 2021 L'empresa, però, ha deixat oberta la porta a participar en les activitats virtuals que s'organitzin: "Entenem que GSMA està planejant una sèrie d'activitats virtuals i treballarem amb ells per a entendre com podem participar". Aquesta decisió fa témer el pitjor, sobretot perquè encara és molt present com es van desenvolupar els fets la passada edició. 00.42 min Nokia se suma a Ericsson i tampoc no assistirà al Mobile World Congress | Climent Sabater

Ericsson, la primera gran absència La primera gran absència d'enguany la va comunicar Ericsson. Dimarts anunciava que no participaria en l'edició de 2021 a causa de la situació actual a conseqüència de la Covid-19. En un comunicat, detallava que aquesta "dura decisió" és el reflex del seu compromís amb la gestió de la pandèmia "des del punt de vista de les persones i amb relació a la seva mobilitat", mentre es desenvolupen els programes de vacunació en tot el món. “"En vista dels continus efectes de la Covid-19 i tenint en compte que la nostra principal responsabilitat és la salut i el benestar de la nostra gent, hem decidit no participar en el MWC 2021", ha confirmat la companyia en un comunicat.“ Ericsson ja va ser una de les primeres grans empreses internacionals que va anunciar el 2020 la seva decisió de no participar en el MWC, que va acabar sent cancel·lat a causa de l'expansió del brot de Covid-19.

GSMA aposta per la celebració i confia reunir fins a 50.000 congressistes El Mobile World Congress d'enguany, que se celebrarà del 28 de juny a l'1 de juliol, podria acollir entre 45.000 i 50.000 persones. La meitat del que és habitual, segons les xifres amb què ofereix l'organització que gestiona el congrés, la GSMA. L'organització ha previst que la nova edició del MWC tingui un format híbrid per primera vegada, amb actes virtuals per a donar l'opció que els interessats puguin assistir de la manera que prefereixin.

Test covid obligatori per entrar-hi Per garantir la seguretat, GSMA exigirà a tots els assistents una prova negativa de covid-19. Aquells que vinguin en avió o d'altres països l'hauran de portar feta, amb una validesa de 72 hores. També hi haurà tres punts de testos ràpids a les entrades de Fira de Barcelona. Una aplicació al mòbil, 'My MWC', ens recordarà la caducitat del test i quan passin tres dies, rebrem una notificació. El pla de prevenció coordinat amb les autoritats sanitàries, destaca també altres mesures: Controls de temperatura a tots els punts d'accés

Els participants hauran de portar mascaretes FPP2

13.000 dispensadors de gel hidroalcohòlic

Sales "d'aïllament" per quan s'hagin d'esperar possibles resultats negatius

Edició "touchless". S'evitarà el màxim de contactes físics

Hi haurà un recorregut unidireccional i el doble d'entrades i sortides

Nou sistema d'entrada d'aire fresc i ventilació externa per millorar el flux d'aire