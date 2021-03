Toni Freixa: "Li hem plantejat a Xavi ser l'entrenador del filial"

El candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona Toni Freixa ha visitat el plató del Desmarcats aquest dimecres, quatre dies abans de les eleccions del club blaugrana.

Al ser preguntat per les detencions de l'expresident del Barça Josep Maria Bartomeu i la seva cúpula, el primer que ha remarcat Toni Freixa és que "un episodi, per greu que sigui, no pot afectar els valors d’un club de 121 anys d’història". El candidat a la presidència del FC Barcelona va rebre amb "tristor" la sonada notícia del passat dilluns.

Freixa veu una intencionalitat en les detencions

Toni Freixa ha qualificat les detencions “d’innecessàries” i ha defensat que no calia fer-les per prendre declaració a Bartomeu i a la seva cúpula: "La jutgessa del cas no havia ordenat la detenció, però els Mossos d’Esquadra estaven entrant a les oficines del club amb la premsa avisada i retransmetent l’actuació com un ‘reality show’". Freixa ha insistit que, tot i que "no li vull restar importància al cas, que això aparegui ara, en ple procés electoral, crec que té una intencionalitat". I ha afegit: "Determinats àmbits, amb connotació política segur, tenen intenció d’afavorir i/o perjudicar a candidats".