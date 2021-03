Suzanne Lacy: 'La creación de redes entre mujeres es fundamental'

Metrópolis dedica su programa de este 2 de marzo de 2020 a la artista estadounidense Suzanne Lacy (Wasco, Estados Unidos, 1945), que ha centrado su práctica artística en la Performance, el Arte colaborativo y el Feminismo, durante cinco décadas.

En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla se puede ver: 'Asociaciones inevitables', una exposición retrospectiva que sintetiza su obra, desde los años 70 hasta la actualidad.

Las instalaciones y los audiovisuales de Lacy dialogan a la perfección con el magnético espacio de la Cartuja sevillana. Una de las peculiaridades de esta muestra es recuperar algunos trabajos históricos de la artista, así como presentar el proyecto inédito 'Lecciones de papá' y otro que, tras su realización, no volvió a ser expuesto: 'Notas sobre el cáncer'.

Suzanne nos concedió una entrevista virtual en plena pandemia, pues la crisis sanitaria le impidió viajar a su exposición. En esta conversación, reafirma la necesidad de hacer un arte comprometido en el que la creación de redes entre las mujeres es fundamental.

Años de formación e influencia de Judy Chicago

Además de recorrer sus obras emblemáticas, Lacy nos narra sus comienzos en el arte y la influencia que tuvo la creadora Judy Chicago, a la que considera su maestra, para abandonar sus estudios de psiquiatría y dedicarse al arte: 'Entré en el arte profesional cuando conocí a la artista Judy Chicago. Yo iba para psiquiatra, pero la conocí y di un giro de 180 grados: me metí en las artes visuales'. (…) 'Yo entré en Cal Arts —el Instituto de las Artes de California— sin tener una formación previa en Bellas Artes. Para mí no tenía sentido dedicarle años a aprender a pintar. Le veía más sentido a hacer performance, arte conceptual, e instalación artística... vamos, las disciplinas que me permitirían explorar las cosas que hacía ya de niña.”