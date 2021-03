La Generalitat ha demanat per carta al Ministeri de Sanitat que la vacuna d'AstraZeneca es pugui administrar també a les persones d'entre 55 i 65 anys, com a mínim. Ara mateix, la vacuna només s'està administrant a les persones de fins a 55, però països com el Regne Unit, la posen sense límit d'edat. A França s'acaba d'aprovar que la rebin els que en tenen fins a 75 i a Itàlia el llindar són els 65 anys. Un estudi elaborat a Escòcia, a més, ha demostrat que la incidència del vaccí d'AstraZeneca no varia gaire en aquestes franges d'edat. Per tots aquests motius, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha defensat que s'ampliï el límit d'edat.

“�� Josep Maria Argimon demana al Ministeri de Sanitat que obri la franja d'edat de la vacuna d'AstraZeneca "com a mínim fins als 65 anys" | @salutcat @RTVECatalunya pic.twitter.com/psOwP6M3GN“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 2, 2021

El raonament en el qual es basen és que "immunològicament, la reacció és a la mateixa en una persona de 64 o de 55 anys. Asseguren que s'està privant a molta gent d'una vacuna eficaç. Creu que no té cap sentit que es pugui posar la vacuna a una mestra de 30 anys i a una de 62 no.

La vacunació avança A Catalunya la xifra acumulada de vacunacions és de 658.508 i, d'aquestes, 191.073 persones ja han rebut la segona dosi. La sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha insistit en el fet que a les residències s'està aconseguint una cobertura molt alta. Assegura que un 94% dels usuaris ja tenen la primera dosi i un 88% en tenen les dues completes. El nombre de sanitaris infectats també ha disminuït notablement i a l'Hospital Vall d'Hebron només s'han detectat 7 casos en els darrers dies.

Nou protocol de residències Un dels canvis més destacats del nou protocol de residències que es començarà a aplicar aquesta setmana inclou que les persones vacunades amb les dues dosis ja no seran considerades contactes estrets, el que suposarà acabar amb els aïllaments per aquest motiu.

Vacunació massiva en grans espais Aquest dilluns, el Departament de Salut ha estrenat una nova estratègia per alleugerir la pressió als CAP i ha començat a vacunar els col·lectius essencials en grans espais. A Manresa, han escollit l'espai firal; fins dijous unes 200 persones hi rebran diàriament la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca, entre els quals hi ha els cossos especials, sanitaris i docents. “�� Argimon apunta que quan arribin més dosis de vacuna aquestes s'hauran d'administrar en espais més grans.



��️ "Calculem uns 20 espais de vacunació a tot Catalunya" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/JaYmJLbEMl“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 2, 2021 La Generalitat calcula que s'instal·laran 20 punts de vacunació massiva a tota Catalunya. A partir de dijous, els recintes firals de Vic i Igualada es convertiran també en punts de vacunació. Salut preveu que, a partir d'aquest dia, l'arribada de noves trameses permetrà doblar la xifra de vacunes administrades diàriament.