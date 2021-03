¿Es útil tener un pulsioxímetro en casa?

El pulsioxímetro tiene la función de medir la saturación de oxígeno en la sangre, un factor clave para detectar posibles casos de coronavirus. Las ventas de este aparato se han disparado durante la pandemia, pero, ¿es realmente necesario tenerlo en casa? ¿Sabemos cómo funciona? La experta en ciencia Boticaria García lo ha explicado en ‘La Hora de la 1’.

Según Boticaria, se ha desatado la demanda porque con el virus sabemos que genera ciertos problemas neurológicos, y uno de ellos es que cuando tenemos problemas respiratorios. En este caso, lo ideal es que los músculos del costado se activen, es decir, que les llegue una señal de “oye que no estás respirando bien”, por lo que se ponen a bombear para que tu respires. Cuando uno tiene coronavirus, dice la experta que “esa señal puede no llegarle a los pulmones y por lo tanto ocurre lo que se llama: hipoxia feliz o hipoxia silenciosa”. Es decir, el paciente está tranquilamente como si no le ocurriera nada, sin embargo, cuando le ponen el pulsioxímetro observa que su oxígeno en sangre está por debajo de 95, lo que podría derivar en consecuencias graves.

El pulsioxímetro lo que hace es medir el oxígeno de la sangre. Es capaz de medir si tenemos la hemoglobina con buena o mala saturación. El más habitual es el pulsioxímetro de dedo, en este caso mide que cantidad de oxigeno está pasando por los dedos: “Lo ideal es que esté entre 95 y 100”, dice Boticaria.