Meghan Trainor ya es madre: así es el pequeño Riley

Con mucha alegría, este 2021 empezamos a ver los frutos del aluvión de famosas embarazadas que nos dejó el confinamiento. Meghan Trainor, que dio la noticia la pasada Navidad, ha aprovechado San Valentín para presentar al pequeño Riley: "La fecha prevista para el nacimiento de este dulce bebé era hoy, día de San Valentín. ¡Pero pudimos conocerlo el lunes 8 de febrero! Estamos muy enamorados. ¡Gracias Daryl Sabara por el mejor regalo de San Valentín! ¡Bienvenido al mundo, Riley!", escribe la intérprete de "All About That Bass" en sus redes sociales.

Trainor, que se casó con el protagonista de las películas Spy Kids en 2018, ha compartido una foto en la que nos muestra el rostro de su primer hijo, y celebrities como Millie Bobby Brown, Paris Hilton o Jennifer Love Hewitt se han apresurado a dar la enhorabuena desde su Instagram a la feliz pareja.