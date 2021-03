¡Hola amigos! Los canónigos son uno de esos cultivos agradecidos especialmente recomendables para hortelanos novatos. Facilitos, rapiditos y sin problemas. Y además es uno de los cultivos que van perfecto en maceta, o sea que todos podemos cultivarlos incluso dentro de casa. ¿A que suena bien? José Manuel Sánchez, nuestro experto horticultor, nos lo cuenta:

Valerianella Locusta es su nombre científico, pero como antiguamente era frecuente su cultivo en los monasterios, se quedó con el nombre popular de “canónigo”. Es una planta de hoja pequeña, verde, lisa, suave y redondeada con un sabor delicado y delicioso. Es de clima fresco y por eso sus dos épocas de cultivo son el principio y mediados de la primavera y el final de verano y otoño.

Hay unas cuantas variedades para elegir, pero os doy un par de sugerencias. Si los cultiváis en época fría, “Verde de Cambrai” y “Verde de Louviers” son dos que van mejor con temperaturas bajas y son de desarrollo muy rápido para poner entrado el otoño. Y si cultiváis en primavera podéis elegir la “Grose Graine” que es muy productiva y tolera más el calorcito o la “Vit” que es súperrápida.

Requiere tierra muy suelta, con mucha materia orgánica y bien abonada . Podéis usar un buen compost con humus de lombriz. Si no tenéis compost también vale el famoso sustrato universal. En las épocas templadas se puede poner a pleno sol, pero si el calor sube hay que procurarle semisombra .

¿Cómo los preparamos en la cocina?

En la cocina su uso más frecuente es crudos en ensalada porque tienen un delicioso sabor suave y algo ácido que combina muy bien en cualquier mezcla. Pero también se pueden hacer riquísimas tortillas, preparar sopas, saltearlos a vuestro gusto o incluso hacer recetas con pasta. Hay que consumirlos en pocas horas después de cosechados ya que son muy perecederos y es importante lavarlos muy bien porque al tener poca talla suelen impregnarse de tierra.

Como veis, no hace falta tener un monasterio para cultivar canónigos. Vamos por no hacer falta no hace falta ni huerto, ni terraza y ni siquiera balcón… ¡Nos vale con una ventana y una macetita! Así que ánimo y a disfrutar de vuestro propios y deliciosos canónigos.

Puedes contactar con José Manuel Sánchez a través de sus redes sociales y correo electrónico:

Instagram: jose_manuel_sanchez_la_huerta; Facebook: @jose manuel sanchez; Email: tuhuertomagico@gmail.com