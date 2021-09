150g harina

1 huevo

180 ml leche

50 g azúcar

pizca levadura

pizca aromas (vainilla, canela o ralladura de limón)

Ponemos en un bol el huevo, con el aroma de vainilla, una cucharadita de levadura y lo batimos todo bien. Incorporamos 180 ml de leche fría. Y lo removemos todo (asegurándonos que los ingredientes queden bien mezclados) Echamos la harina y volvemos a removerlo todo (hasta que coja textura). Batir más o menos durante 5 minutos. Dejamos reposar la mezcla unos minutos. Una vez reposada, vamos echando las tortitas en la plancha (si ves que se quedan redondas es buen señal, si ves que se queda “plasta” es que le falta leche a tu mezcla. Si por el contrario cuando echo la mezcla veo que baila, y que no se me queda redonda, es que falta harina) Con cuidado vas metiendo la espátula por los bordes despacio, y cuando veas que la parte de abajo está hecha, le das la vuelta. (Es importante no aplastar a la tortita en todo el proceso). En la pancha es importante dejar a las tortitas su tiempo. Una vez listas y dorada les podemos añadir por encima frutas, chocolate, caramelo... los acompañantes ya son a gusto de cada uno.