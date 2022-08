Corazón - Camila Cabello, Jason Momoa y Cristina Pedroche pasan del "body shaming"

Camila Cabello le ha plantado cara al "body shaming", los comentarios que buscan avergonzarnos por nuestro cuerpo o nuestro aspecto. Después de ser fotografiada en una playa con su novio Shawn Mendez y tras las críticas a sus estrías y celulitis (¡que levante la mano quién no las tenga!), la cantante ha dejado un mensaje a sus fans en las redes sociales:

"La verdad es que me sentí muy insegura, imaginando cómo debían ser esas fotos. ¡Ay, no! Mi celulitis, mi barriga. Pero luego lo pensé y... Claro que habrá malas fotos, por supuesto que habrá malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de una roca, ni tampoco es todo músculo. Pero la parte realmente triste son las niñas y jóvenes que están creciendo en un mundo retocado en el que la perfección que están buscando no es real. Escribo esto para las niñas como mi hermana que están creciendo con las redes sociales", publicaba Cabello en Instagram.

Y es que es muy fácil escribir en tu teléfono u ordenador comentarios negativos hacia alguien sin tenerlo delante y darle al botón de enviar. Aunque sea "de cobardes", muchos se esconden detrás de las pantallas para acomplejar a las famosas: Jason Momoa fue criticado por su 'cuerpo de padre', Vin Diesel también, y Kendall Jenner por tener acné.