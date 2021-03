Con dos años, tras quedarse sordociega debido a una infección, Gennet fue abandonada en un orfanato. Era 1984, y Etiopía, un lugar azotado por el hambre y la miseria. Podía haber sido el final, pero el destino salva a Gennet. Carmen Corcuera se cruza en su vida y decide adoptarla y traerla a España. Empieza a estudiar en un colegio de educación especial de la ONCE, donde por primera vez convive con personas como ella, aprende a comunicarse a través de la lengua de signos y se le permite desarrollarse. Su llegada a la Universidad lo cambia todo, donde estudia Educación Especial y se convierte en la primera persona sordociega europea que consigue un título universitario. La primera del mundo fue, hace 116 años, la americana Hellen Keller. Actualmente trabaja como educadora especial en el único centro residencial especializado en sordoceguera que hay en España.

La película también le servió a Gennet para reencontrarse con sus raíces, ya que fue rodada entre España y Etiopía, y allí pudo conocer al padre Juan (que en la cinta interpreta Miguel Ángel Tobías). Además, éste le entregó una carta escrita por su madre biológica antes de perder totalmente la memoria a causa del Alzheimer.

Con su participación en Me llamo Gennet , RTVE refuerza su apuesta por el cine con un fuerte compromiso social. Sólo en Europa hay tres millones de personas sordociegas ; no existen datos fiables a nivel mundial. En España este colectivo lo conforman 100.000 personas.

Angela Molina, premio Goya de Honor 2021

Ha hecho cine, teatro, series, musicales y danza; ha trabajado con algunos de los directores más destacados de las últimas décadas y su nombre es uno de esos que “engrandecen” el cine español. Angela Molina añade este año un nuevo reconocimiento el del Goya de Honor, su primer 'cabezón', y todavía, a Ángela Molina se le vienen "a la cabeza" infinidad de cosas por hacer que mantienen viva su ilusión.

Entre todas, destaca una que desea con especial fuerza: “Me apetecería alguna vez en mi vida interpretar un Lorca, por todas las afinidades que siento y lo que él me transmite. Siento que le debo eso, pero no me sale nunca. Siento que necesito de él”, ha revelado Molina durante un encuentro con la prensa celebrado este lunes en la Academia de Cine, donde ha estado acompañada por el director de dicha institución, Mariano Barroso. Este último, que la describe como "una actriz inmensa que engrandece nuestro cine", fue quien le comunicó hace unos meses que recibiría el Goya de Honor en 2021, una noticia que la actriz recibió con una enorme “carcajada”.