El pasado viernes 29, los mejores jugadores de miaguilaroja tuvieron la oportunidad de reunirse en los platós de Águila Roja en la cita "Miaguilaroja Gamers Party" y conocer de primera mano la estupenda recreación del ambiente del Siglo XVII que podemos ver todos los jueves en TVE.

Al evento acudieron los mejores jugadores del juego oficial online de Águila Roja, que consistió en una visita guiada y un coloquio posterior alrededor del juego en el que todos se mostraron muy participativos ya que, según comentaron varios de ellos, "nos tiene absolutamente enganchados". Tras unos primeros instantes de asombro al sentir que por fin podían ver por dentro los entresijos de su serie favorita, se procedió a una visita guiada en la cual las preguntas no cesaron. La taberna de Cipri, la escuela, la calle, la botica de Juan, el tejado donde Águila Roja charla con Alonso, la habitación de éste último... "Es un decorado muy realista. Me encanta la serie, te transporta a otra época" relata Elvira, una de las ganadoras.

Y ya en la casa de Gonzalo, en la que se encendieron los portátiles. Allí, al calor de la hoguera y con todo dispuesto para que sólo fuera conectarse a Internet y estar todo listo, se disfrutó de un coloquio apasionado: Dudas, consejos, trucos y demás enarbolaron una distendida charla en la que los presentes disfrutaron de una jornada única en torno a la serie de TVE líder de audiencia en la actualidad y el juego de la misma. Para Mónica, otra de las jugadoras, "el juego te da muchas posibilidades de estar en contacto con otra gente

Miaguilaroja se ha convertido en menos de dos meses desde su lanzamiento en el juego español online más importante del momento. Con más de 80 millones de páginas vistas al mes, el juego presenta la novedad de transcurrir paralelo a la serie y, una vez emitido cada capítulo semanal, se activan misiones que hay que resolver con lo sucedido en la serie.

Los creadores de los carteles también estuvieron allí

Los mejores jugadores no han sido los únicos en visitar los estudios. Tres de los cuatro ganadores del concurso convocado el año pasado para diseñar un cartel de la segunda temporada compartieron con todo el equipo de Águila Roja un día de rodaje en el que dio tiempo a visitar todos los decorados, conversar con los departamentos de vestuario, maquillaje y guión; ver cómo se grababa una secuencia de la tercera temporada, y ¡conocer a los mismísimos David Janer, Guillermo Campra, Inma Cuesta y Roberto Álamo!

Adrián, el más joven de los ganadores nos contó que los decorados "no tienen desperdicio ninguno, el equipo de arte ha hecho una gran labor, ya que han cuidado el más mínimo detalle. Los decorados me parecen más pequeños que en la tele pero David Janer ¡me pareció mucho más alto!. ". Para José Luis, autor de otro diseño ganador, "lo más llamativo es lo trabajado que están los decorados, algo poco habitual en las series españolas. David, Guillermo, Inma y Roberto son muy asequibles, aunque me quedé con la espinita de conocer a mi personaje favorito: la marquesa"