'Catalunya Fantàstica' és la sèrie documental original de La 2Cat que recorre el territori català a través del seu imaginari mitològic. Albert Pla descobreix les criatures i llegendes que han alimentat la cultura catalana durant segles. S'emet a La 2Cat els dijous en prime time.
A 'Catalunya fantàstica', Albert Pla torna a Barcelona per investigar la història de l’espiritisme, un moviment social que va tenir una gran influència a la societat catalana del segle XIX. Entre creences, rituals i històries sorprenents, el presentador recorrerà alguns dels espais de la ciutat vinculats a aquesta doctrina per descobrir quin rastre n’ha quedat d'una práctica que, el 1850, creava comunitat i servia de xarxa per socialitzar (també entre els vius).
Aquesta setmana a 'Catalunya Fantàstica', Albert Pla visita alguns dels llocs més emblemàtics relacionats amb l’espiritisme a Barcelona. Com per exemple el cementiri del Poblenou, davant la tomba del Santet, una icona de l'espiritisme: un adolescent que concedia miracles als vius. El recorregut del presentador passa també per un centre espírita i una entrevista a un mèdium, cases amb fama d’encantades i fins i tot una cocteleria inspirada en el món de l’espiritisme.
L’espiritisme també era una xarxa per socialitzar i crear comunitat entre els barcelonins
L’espiritisme va sacsejar la societat catalana del segle XIX, però encara avui continua sent una pràctica força desconeguda. L’Albert intentarà descobrir com va néixer, qui el practicava i quina petjada ha deixat a Barcelona, a través de testimonis, rituals i curiositats que connecten la història de la ciutat amb les creences sobre el més enllà.
Com a colofó final, Albert Pla visitarà un mèdium amb un objectiu molt concret: intentar establir contacte amb el món dels esperits. Després d’haver recorregut cementiris, cases encantades i espais vinculats a l’espiritisme, només queda saber si aquesta vegada l’Albert aconseguirà trobar una resposta a l’altra banda. Aconseguirà parlar amb algun esperit?
'Catalunya Fantàstica' és la sèrie documental original de La 2Cat que recorre el territori català a través del seu imaginari mitològic. Albert Pla descobreix les criatures i llegendes que han alimentat la cultura catalana durant segles. S'emet a La 2Cat els dijous en prime time.