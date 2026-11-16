‘Versión española’ emite esta semana el debut como director de Juan Diego Botto, ‘En los márgenes’. Penélope Cruz y Luis Tosar protagonizan este conmovedor thriller social en torno a tres personajes amenazados por las deudas y el desahucio.

Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del programa, contará en el coloquio con el director de ‘En los márgenes’, Juan Diego Botto, y la periodista Olga Rodríguez, coguionista.

La película estuvo nominada a cinco Premios Goya en 2023, entre ellos mejor actor protagonista (Luis Tosar), mejor actriz secundaria (Penélope Cruz) y mejor dirección novel (Juan Diego Botto).

Coloquio de 'En los márgenes'RTVE

‘En los márgenes’

Rafa (Luis Tosar) abogado laboralista, pasa un día infernal intentando ayudar, con relativo éxito, a Azucena (Penélope Cruz), cajera de un supermercado, a quien van a desahuciar, y a una inmigrante que va a perder la custodia de su hija. Dos historias que se cruzan con la de Germán, empresario arruinado que no se decide a responder a las llamadas de su madre.