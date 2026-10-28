La psicóloga y escritora Rosa Rabbani, en 'Plano General'

La psicóloga y escritora de origen iraní afincada en España Rosa Rabbani es la invitada de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas de TVE que dirige y presenta Jenaro Castro. Rabbani confiesa que su gran sueño por realizar es "la democratización de mi país, Irán". La psicóloga considera que "el cristianismo y el islam son dos grandes religiones, aunque el islamismo es una lacra".

Rosa Rabbani acaba de publicar con gran éxito ‘¿Efímeros o inmortales?’ junto a su marido, el filósofo Arash Arjomandi. En el libro se plantea que "el sentido de la vida es la idea de la trascendencia". La escritora, que vive en Cataluña, mantiene que "el populismo es uno de los mayores catetismos de nuestra época" y que "la manipulación de las sociedades se puede evitar con el antídoto de la educación". Rosa Rabbani aborda el papel del "miedo en la vida, el alma como conciencia e identidad y el sometimiento, maltrato y discriminación de las sociedades".

Rabbani se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa Arash Arjomandi), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).