Gran preestreno de 'Superthings: la película', participada por RTVE, antes de su llegada a los cines el 23 de octubre

‘Superthings: la película’, participada por RTVE, ha celebrado este domingo, 18 de octubre, su preestreno oficial en los cines Kinépolis de Madrid, en una sesión que ha reunido a representantes de la Corporación, profesionales del sector audiovisual y numerosas familias, antes de su llegada a los cines este viernes 23 de octubre. En algunas salas se adelantará al jueves 22 por la Fiesta del Cine.

Antes de la proyección, el director de la película, Víctor Monigote; el productor Carlos Fernández y el subdirector de Contenidos Infantiles de RTVE, Yago Fandiño, han dirigido unas palabras al público asistente. «Esta película es una de las grandes tapadas de la temporada y lo vamos a ver; por eso era tan difícil hacerla y por eso necesitábamos tener genios locos», ha destacado Fandiño, en referencia al director. Monigote, por su parte, ha animado al público infantil a levantarse de sus asientos y corear al unísono: «¡Somos super niños! ¡Vivan los Superthings!», en uno de los momentos más participativos de la jornada. En la presentación también han intervenido Ana Morgade y Brays Efe, que prestan sus voces a la pareja de ladrones más desastrosa y divertida del universo Superthings.

El evento ha contado, además, con la actuación en directo de Greg Taro, participante en el Benidorm Fest 2026 y compositor e intérprete de ‘Brillamos’, el tema principal de la banda sonora de la película. Su actuación ha animado al público asistente a levantarse de sus asientos, cantar y bailar al ritmo de la música antes de la proyección. “Para mí es un honor estar aquí. Es la primera canción que escribo para una película y espero que vengan muchas más. Me encantan las pelis de niños”, ha explicado. La canción combina una producción enérgica y bailable con una letra que recoge el espíritu del universo Superthings: “…Nunca vamos a parar… brillamos… juntos somos una fuerza, héroes de la ciudad…”

Greg Taro con el equipo de RTVE Greg Taro con el equipo de RTVE Daniel García - Filmax

El acto en Kinépolis ha contado con la presencia de Marina Vila, consejera de RTVE y Mónica Armada, coordinadora del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE. Previamente, el sábado 17 de octubre, Barcelona acogió otro preestreno, al que asistió Marta Ribas, consejera de RTVE y presidenta del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE.

Una aventura de acción, humor y diversión para toda la familia Dirigida por Víctor Monigote y producida por Filmax, Tandem Films y Turanga Films, ‘Superthings: la película’ lleva a la gran pantalla el universo creado por Magicbox, trasladando al cine la energía, el humor y la creatividad de la serie de televisión que emite Clan y que se ha visto en más de 20 países. La película propone una nueva aventura de los personajes de Superthings, en una historia de acción, humor y diversión para disfrutar en familia, que recoge los valores de la amistad, la valentía y la cooperación característicos de este universo. La cinta llega, además, avalada por el Premio del Jurado Infantil de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia Joaquín Sorolla 2026, concedido por un jurado integrado por niñas y niños de entre seis y doce años, que la eligieron como su película favorita.