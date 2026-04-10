RTVE se vuelca con la 73ª edición del Trofeo Conde de Godó
- Toda la emoción del tenis con Arseni Pérez y Eva Aguilera y los comentarios técnicos de Tomàs Carbonell y Albert Portas
- Del 11 al 19 de abril, en Teledeporte, RNE, La 1 y RTVE Play
El Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó se juega un año más en RTVE. Una cita con el mejor tenis ATP, que tendrá lugar del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona.
Participarán seis jugadores que forman parte del top 10 mundial, encabezados por Carlos Alcaraz (3), que ganó el torneo en 2022 y 2023, seguido por Lorenzo Musetti (5), Alex de Miñaur (6) y Felix Auger-Aliassime (7). Así como el ganador de 2024, Casper Ruud (12) y los españoles Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Rafael Jodar. Alcaraz se estrenará el martes a las 16:00h.
El mejor tenis, en directo
Un equipo de unos 80 profesionales acercará al espectador toda la emoción del torneo. Teledeporte emitirá un total de 23 partidos con la narración en directo de los partidos de los periodistas Arseni Pérez y Eva Aguilera, acompañados de los comentaristas técnicos Tomàs Carbonell y Albert Portas. La realización irá a cargo de Alfonso Rodríguez y Jordi Renú, con producción de Javier González.
Se emitirán todos los partidos de la pista Rafa Nadal, la pista central. De lunes a viernes se ofrecerán cuatro partidos diarios a partir de las 11:00h, el sábado las dos semifinales a partir de las 13:30h y la final el domingo a las 13:00h. Como novedad este año habrá una sesión nocturna el jueves a las 19:30h. También se ofrecerá una semifinal y la final de dobles. A través de RTVE Play se podrán ver los partidos de la pista central, los de la pista Andrés Gimeno (pista 1) y la segunda semifinal y la final de dobles.
El torneo desde dentro
Teledeporte emitirá una emisión especial desde las 14:30h hasta el final de la jornada, conducido por Montse Busquets, con edición de Mario Ojuel, que ofrecerá la actualidad del torneo y entrevistas a los protagonistas de la jornada. Contará con conexiones desde diferentes puntos del recinto con los redactores Sara Gutiérrez, Víctor García y Ramón Rupérez.
Un despliegue técnico al servicio del espectáculo
El operativo dispondrá de dos unidades móviles para ofrecer la señal internacional y la señal personalizada. La producción incluirá 10 cámaras, una grúa, tres minicámaras (dos en la red y una en la zona de espera de jugadores) y el fin de semana se añadirá un dron que captará imágenes espectaculares de las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona y de la ciudad de Barcelona. Además, el set de presentadores contará con cuatro cámaras, dos de radiofrecuencia que se moverán por todo el recinto.
También se informará de la última hora de la competición en las diferentes ediciones del Telediario y de El Informativo. RNE dedicará sus espacios informativos y deportivos a la actualidad del torneo. Además, Radio 4 se sumará al Godó con el programa 'Más que deporte' realizado desde el stand de RTVE, el martes 14 de abril a las 13:00h.