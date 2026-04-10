RTVE se vuelca con la 73ª edición del Trofeo Conde de Godó

El Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó se juega un año más en RTVE. Una cita con el mejor tenis ATP, que tendrá lugar del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona.

Participarán seis jugadores que forman parte del top 10 mundial, encabezados por Carlos Alcaraz (3), que ganó el torneo en 2022 y 2023, seguido por Lorenzo Musetti (5), Alex de Miñaur (6) y Felix Auger-Aliassime (7). Así como el ganador de 2024, Casper Ruud (12) y los españoles Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Rafael Jodar. Alcaraz se estrenará el martes a las 16:00h.

El mejor tenis, en directo Un equipo de unos 80 profesionales acercará al espectador toda la emoción del torneo. Teledeporte emitirá un total de 23 partidos con la narración en directo de los partidos de los periodistas Arseni Pérez y Eva Aguilera, acompañados de los comentaristas técnicos Tomàs Carbonell y Albert Portas. La realización irá a cargo de Alfonso Rodríguez y Jordi Renú, con producción de Javier González. Se emitirán todos los partidos de la pista Rafa Nadal, la pista central. De lunes a viernes se ofrecerán cuatro partidos diarios a partir de las 11:00h, el sábado las dos semifinales a partir de las 13:30h y la final el domingo a las 13:00h. Como novedad este año habrá una sesión nocturna el jueves a las 19:30h. También se ofrecerá una semifinal y la final de dobles. A través de RTVE Play se podrán ver los partidos de la pista central, los de la pista Andrés Gimeno (pista 1) y la segunda semifinal y la final de dobles.

El torneo desde dentro Teledeporte emitirá una emisión especial desde las 14:30h hasta el final de la jornada, conducido por Montse Busquets, con edición de Mario Ojuel, que ofrecerá la actualidad del torneo y entrevistas a los protagonistas de la jornada. Contará con conexiones desde diferentes puntos del recinto con los redactores Sara Gutiérrez, Víctor García y Ramón Rupérez.