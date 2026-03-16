Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 15 de marzo
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 15 de marzo fue la siguiente:
18 - 23 - 10 - 16 - 30 - 14 Reintegro: 6. Caballo ganador cuarta carrera: 8.
Con una recaudación de 97.088 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.430.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|2
|1.456,32
|4ª (5 números)
|15
|258,90
|5ª (4 números + caballo ganador)
|75
|25,89
|6ª (4 números)
|506
|7,67
|7ª (3 números + caballo ganador)
|908
|4,28
|Reintegro
|9.166
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 5 Segunda carrera: 6 Tercera carrera: 16 Cuarta carrera: 8 Quinta carrera: Primero: 12 Segundo: 5.
Con una recaudación de 12.723 euros, no ha habido boletos acertante de Categoría Especial, generándose un bote de 19.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|2
|445,31
|4ª (4 caballos ganadores)
|15
|59,37
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.