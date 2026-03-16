Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 15 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 15 de marzo fue la siguiente:

18 - 23 - 10 - 16 - 30 - 14 Reintegro: 6. Caballo ganador cuarta carrera: 8.

Con una recaudación de 97.088 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.430.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 2 1.456,32 4ª (5 números) 15 258,90 5ª (4 números + caballo ganador) 75 25,89 6ª (4 números) 506 7,67 7ª (3 números + caballo ganador) 908 4,28 Reintegro 9.166 1,00