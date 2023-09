RTVE ha celebrado este jueves la Gala de presentación de la película ‘La Ternura’, de Vicente Villanueva, en la 71º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, solo un día antes de su estreno en cines. Protagonizada por Emma Suárez, Gonzalo de Castro, Alexandra Jiménez, Fernando Guallar, Anna Moliner y Carlos Cuevas, es una divertida comedia romántica basada en la obra teatral de Alfredo Sanzol, que cuenta la historia de una Reina con ciertos poderes mágicos y sus dos hijas, que viajan en la Flota de Indias para casarse en matrimonios convenidos por el Rey.

La Ternura

‘La Ternura’, de Vicente Villanueva ('Sevillanas de Brooklyn‘), es una adaptación del gran éxito de Alfredo Sanzol, que se ha convertido en uno de los fenómenos teatrales de los últimos años.

La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella. Cuando la Flota pasa cerca de una isla que la Reina cree desierta, invoca una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir allí con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que desde hace 20 años viven un leñador con sus dos hijos, que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos y las confusiones.

El rodaje se realizó en diversas localizaciones de Las Palmas de Gran Canarias, Madrid y la playa de Cosón, en Samaná (República Dominicana).

‘La Ternura’ es una coproducción hispano-dominicana de Pris&Batty, La Ternura la película A.I.E, y Bahía Carey por parte dominicana; y cuenta con la participación de RTVE y Movistar+. Universal Pictures International Spain distribuirá la película en España.