RTVE ha dado a conocer en el 71º Festival Internacional de San Sebastián los datos de su decidida apuesta por el cine español. El listado de los títulos seleccionados este año supera los 80 proyectos audiovisuales participados. Proyectos muy diversos por temáticas y por la personalidad de sus creadores y productores, abarcando todos los géneros y miradas.

Elena Sánchez Caballero, presidenta interina de RTVE, ha subrayado el papel “esencial de RTVE en la defensa del audiovisual español” y su “compromiso con la creatividad de los cineastas”. Además, “nos enorgullece ser su principal ventana de emisión” y “apoyar la producción de películas y la creación de espacios para compartir proyectos y mejorar prácticas de rodaje”. Todo ello convierte a RTVE en “la plataforma ideal de alianza por el cine español”, ha asegurado.

Esta presentación ha sido también un homenaje a la subdirectora del área de Cine de RTVE, Maite Pisonero, para la que este será su último Festival de San Sebastián como profesional de RTVE. “Su intervención ha sido determinante en éxitos recientes como ‘Verano 1993’, ‘La inocencia’, ’20.000 especies de abejas’, ‘Alcarràs’ o ‘As Bestas’”, ha asegurado Elena Sánchez Caballero. Por su parte, Maite Pisonero ha reivindicado el esfuerzo diario de todo el personal de RTVE. “La luz del cine español brillará siempre con fuerza en nuestras pantallas. ¡Viva el cine y viva la televisión pública!”, han concluido Sánchez y Pisonero.

Homenaje a Maite Pisonero en San Sebastián

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación, ha presentado el acto y ha recordado la intensa actividad de la Corporación durante toda la semana en San Sebastián, “en la que hemos apoyado la presentación de ocho películas participadas, hemos preestrenado la última temporada de ‘Cuéntame cómo pasó’ y ‘Los mil días de Allende’, y en la que entregaremos el Premio RTVE-Otra Mirada”.

Junto a ellas, han estado en la presentación la periodista Elena S. Sánchez, y los equipos de ‘Chinas’ y ‘La ternura’, protagonistas de las dos Galas de RTVE de esta edición del festival.

Vicente Villanueva, director de ‘La Ternura’, ha agradecido la participación de RTVE en un proyecto “muy divertido”. “Cuando vi la obra dije aquí hay una película de aventuras muy chula, hay muchos géneros que se mezclan, entras en ese mundo y te lo crees, todo funciona. Es como un juguete”. Emma Suárez, una de las protagonistas, ha explicado que esta es “una película absolutamente coral”, con un “trabajo de ensayos muy teatral que creó una magia indispensable para trabajar en equipo”. Para otro de los protagonistas, Gonzalo de Castro, “ha sido el regalo del año. Una película hecha en este país, con dinero de aquí, y que cuando ves el plano piensas: guay, esto es Disney”.

'La Ternura', una de las grandes apuestas que presenta RTVE en San Sebastián

Arantxa Echevarría, directora de ‘Chinas’, ha insistido en el apoyo de RTVE, “porque el cine que yo hago no es la mirada típica. Si no fuera por RTVE, no podría hacerlo. Esta película es vuestra”. Sobre ‘Chinas’, su directora ha reiterado la idea de “no hablar de integración sino de convivencia”. Junto a ella, la actriz Leonor Watling asegura que “es una película que, cuando sales, te ha cambiado. Es para decir “gracias”.

Posado de RTVE y el equipo de la película 'Chinas'

50 largometrajes de ficción seleccionados en 2023 Entre los nuevos proyectos de directores de reconocida trayectoria destacan ‘El cautivo’ (Alejandro Amenábar); ‘Romería’ (Carla Simón), ‘Mi amiga Eva’ (Cesc Gay); ‘Los destellos’ (Pilar Palomero), ‘Ruega por nosotros’ (Daniel Monzón), ‘El correo’ (Daniel Calparsoro), ‘Raqa’ (Gerardo Herrero), ‘La buena suerte’ (Gracia Querejeta), ‘Volveréis’ (Jonás Trueba), ‘El cielo de los animales’ (Santi Amodeo), ‘Subsuelo’ (Fernando Franco) y ‘El 47’ (Marcel Barrena). Comedias como ‘Cuerpo escombro’ (Curro Velázquez); ‘El fantasma de mi mujer’ (María Ripoll) y ‘Altas capacidades’ (Víctor García León); cine musical y familiar con ‘Voy a pasarme mejor’ (David Serrano) y el debut en dirección de largos de José Mota con ‘En un lugar de la magia’. Los nuevos trabajos de Antonio Méndez Esparza (‘Que nadie duerma’); David Perez Sañudo (‘Sacamantecas’) y David Victori (‘Ciudad jardín’). La adaptación de la novela ‘La sospecha de Sofía’; el remake ‘Días de Caza’ (Pedro Aguilera); la coproducción con Argentina ‘La llegada del hijo’ (Cecilia Atan/Valeria Pivato). Doble dirección también en ‘Golpe de efecto’ (Rodrigo Sopeña/Luis Piedrahita); ‘Cool Book’, del colectivo Bondi; y ‘Upon Entry’ (Alejandro Rojas/Juan Sebastián Vásquea). El apoyo a los directores noveles se refuerza con ‘Los tortuga’ (Belén Funes); ‘La quinta de los almendros’ (Avelina Prat); ‘El nido’ (Hugo Stuven); ‘Singular’ (Alberto Gasteiz); ‘Harta’ (Julia Paz de Solvas); ‘Unicorns’ (Alex Lora); y ‘La estrella azul’ (Javier Macipe). RTVE también participa en las primeras películas de Ricardo Gómez, ‘Una familia’, Guillermo García ‘Ciudad sin sueño’; Patricia Ortega, ‘Mamacruz’; Alex Gonzalez, ‘La regla de Osha’; Tina Olivares, ‘Celestina’; Patxi Isasti, ‘Madre nuestra’; y Sonia Méndez, ‘As neves’, ésta última rodada en gallego, como ‘Matria’ (Álvaro Gago). ‘Frontera’ (Judith Colell) y ‘La Furgo’ (Eloy Calvo) tienen VO en catalán; ‘El aguait’ (Marc Ortiz) y ‘Cabeza de Huron’ (Sandra Ferrús) en catalán y valenciano; ‘Morir no siempre sale bien’ (Claudia Pinto) en valenciano, y ‘Karmele’ (Asier Altuna) y ‘Maspalomas’ (Jose Mari Goenaga/Aitor Arregi) en euskera. Títulos que subrayan el apoyo al cine rodado en las distintas lenguas oficiales.

Largometrajes de animación y documentales El compromiso de inversión en animación y documentales se ha visto ampliado con la participación en ‘Momonsters, La película’ (Javier Martínez); ‘200% Wolf. pequeño gran lobo’ (Alex Standermann): ‘Superthings rivals of kazoon, la película’ (Víctor Monigote); ‘La luz de Ahisa’ (Shadi Adib), y ‘El sueño de la Sultana’ (Isabel Herguera). Entre los largos documentales, ‘Mientras seas tú’ (Claudia Pinto), ‘Sintony’ (Eva Vila) y ‘Semillas de Kivu’ (Néstor López). Temáticas históricas en ‘Caleta Palace’ (José Antonio Hergueta) y ‘O todos o ninguno’ (Rosana Pastor) y biográficas en ‘Waldo’ (Charlie Arnaiz y Alberto Ortega), sobre Waldo de los Ríos, y ‘Un hombre libre’ (Laura Hojman), sobre Agustín Gómez Arcos. Temas sociales en ‘La noche de la infancia’ (Xisi Sofia Ye Chen) y ‘Mi hermano Ali’ (Paula Palacios). Basados en sucesos reales ‘The Sleeper’ (Álvaro Longoria) o ‘Justicia para Diego’ (Jorge Valcárcel/Eduardo Mendoza). Cierra este resumen ‘Carapirú’ (Ander Etxebarría/Pablo Vidal), seleccionada en el Foro Industria coproducciones de San Sebastián en 2022.